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Песня белорусской группы попала в рекламу HUGO BOSS. Посмотрите ролик прямо сейчас
Источник материала: Tut.by
Отрывок трека «На Дне» минской группы «Молчат Дома» появился в рекламе немецкого бренда HUGO BOSS. На это в Facebook
В описании ролика бренд подчеркивает, что показанный заброшенный клуб с тусклым освещением, низкими диванами и диско-шарами подчеркивает атмосферу коллекции.
Вот трек целиком:
Группа «Молчат Дома» образовалась в 2017 году. С тех пор они стали популярными в Европе: две недели назад вернулись из тура с более чем 30 концертами, в январе собираются уехать в следующий — тоже из 30+ шоу. Недавно мы делали с музыкантами
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Музыка минчан из группы «Молчат Дома» украсила рекламный ролик всемирно известного бренда. Это выглядит очень круто!
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