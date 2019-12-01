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Песня белорусской группы попала в рекламу HUGO BOSS. Посмотрите ролик прямо сейчас

02.12.2019 11:52 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Отрывок трека «На Дне» минской группы «Молчат Дома» появился в рекламе немецкого бренда HUGO BOSS. На это в Facebook обратил внимание музыкальный обозреватель Дмитрий Безкоровайный. Режиссером ролика «Незабываемая ночь» выступил Игорь Смит. Видео посвящено предвесенней коллекции 2020 года: при ее создании вдохновлялись семидесятыми.

В описании ролика бренд подчеркивает, что показанный заброшенный клуб с тусклым освещением, низкими диванами и диско-шарами подчеркивает атмосферу коллекции.

Вот трек целиком:

Группа «Молчат Дома» образовалась в 2017 году. С тех пор они стали популярными в Европе: две недели назад вернулись из тура с более чем 30 концертами, в январе собираются уехать в следующий — тоже из 30+ шоу. Недавно мы делали с музыкантами большое интервью — кажется, самое время его прочитать, если вы пропустили.

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Теги: Минск
 
 
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Музыка минчан из группы «Молчат Дома» украсила рекламный ролик всемирно известного бренда. Это выглядит очень круто!
 
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