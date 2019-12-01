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«У Минска короткая история». Появилась петиция за сохранение облика кинотеатра «Москва»
Источник материала: Tut.by
Минчане просят сохранить внешний облик кинотеатра «Москва». За это
В Минске планируют кардинально изменить внешний облик кинотеатра «Москва». Концепция реконструкции
Авторы петиции называют объект одним из ярчайших примеров советского брутализма в Беларуси. Напоминают, что витраж кинотеатра входит в Государственный список историко-культурных ценностей и является памятником искусства.
«Уникальность витража заключается в композиции со зданием. При нарушении изначального архитектурного проекта ценность витража теряется, а план реконструкции выглядит как издевательство над ним, как и над самим зданием».
У властей города просят изменить план реконструкции кинотеатра, сохранить его первоначальный облик, а также внести здание в список историко-культурных ценностей.
«К сожалению, у Минска, который мы знаем, очень короткая история — ведь город был практически разрушен во время Великой Отечественной войны. Поэтому крайне важно беречь имеющиеся памятники архитектуры», — отмечается в обращении.
Петицию создали 30 ноября, на 11 утра 2 декабря там 350 подписей.
Оригинальное здание построили в 1980 году, по индивидуальному проекту белорусских архитекторов Крамаренко, Щербины, Виноградова. Любопытно, что один из авторов, Виктор Крамаренко, разработал и предварительную концепцию по обновлению объекта.
При этом архитектор выразил сожаление, что здание изменится.
— Оно могло бы претендовать на статус памятника архитектуры советского периода, — отметил Виктор Крамаренко на заседании городского архитектурного совета.
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Концепция реконструкции разрабатывается, на прошлой неделе показали рендеры нового фасада.
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