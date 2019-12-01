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«У Минска короткая история». Появилась петиция за сохранение облика кинотеатра «Москва»

02.12.2019 11:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минчане просят сохранить внешний облик кинотеатра «Москва». За это собирают подписи под электронной петицией, обращение направят в Мингорисполком.


Фото: TUT.BY

В Минске планируют кардинально изменить внешний облик кинотеатра «Москва». Концепция реконструкции разрабатывается, на прошлой неделе показали рендеры нового фасада.


Изображение с сайта «Минск-Новости»

Изображение с сайта «Минск-Новости»

Авторы петиции называют объект одним из ярчайших примеров советского брутализма в Беларуси. Напоминают, что витраж кинотеатра входит в Государственный список историко-культурных ценностей и является памятником искусства.

«Уникальность витража заключается в композиции со зданием. При нарушении изначального архитектурного проекта ценность витража теряется, а план реконструкции выглядит как издевательство над ним, как и над самим зданием».

У властей города просят изменить план реконструкции кинотеатра, сохранить его первоначальный облик, а также внести здание в список историко-культурных ценностей.

«К сожалению, у Минска, который мы знаем, очень короткая история — ведь город был практически разрушен во время Великой Отечественной войны. Поэтому крайне важно беречь имеющиеся памятники архитектуры», — отмечается в обращении.

Петицию создали 30 ноября, на 11 утра 2 декабря там 350 подписей.


Фото: из архива Александра Лычавко

Оригинальное здание построили в 1980 году, по индивидуальному проекту белорусских архитекторов Крамаренко, Щербины, Виноградова. Любопытно, что один из авторов, Виктор Крамаренко, разработал и предварительную концепцию по обновлению объекта.

При этом архитектор выразил сожаление, что здание изменится.

— Оно могло бы претендовать на статус памятника архитектуры советского периода, — отметил Виктор Крамаренко на заседании городского архитектурного совета.

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Теги: Минск
 
 
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Концепция реконструкции разрабатывается, на прошлой неделе показали рендеры нового фасада.
 
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