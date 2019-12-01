Анну Канопацкую исключили из Объединенной гражданской партии

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фото: друзья-сябры.рф

Решение об этом было принято на заседании политсовета партии, которое прошло 1 декабря и было посвящено результатам выборов в парламент.

Впрочем, сама Анна Канопацкая заявила о своем решении покинуть ряды однопартийцев еще в сентябре - в связи с тем, что ОГП не выдвинула ее кандидатуру на парламентские выборы.

Участвовать в выборах Канопацкая решила самостоятельно, однако Центрибзирком забраковал подписи, собранные в ее поддержку.

Напомним, Канопацкая была депутатом последнего созыва Палаты представителей. Она является инициатором законопроекта о гарантиях бывшему президенту Беларуси и членам его семьи. Его Конапацкая успела направить в последние дни своего депутатства.