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Анну Канопацкую исключили из Объединенной гражданской партии

02.12.2019 12:10 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Анну Канопацкую исключили из Объединенной гражданской партии

фото: друзья-сябры.рф

Решение об этом было принято на заседании политсовета партии, которое прошло 1 декабря и было посвящено результатам выборов в парламент.

Впрочем, сама Анна Канопацкая заявила о своем решении покинуть ряды однопартийцев еще в сентябре - в связи с тем, что ОГП не выдвинула ее  кандидатуру на парламентские выборы.

Участвовать в выборах Канопацкая решила самостоятельно, однако Центрибзирком забраковал подписи, собранные в ее поддержку.

Напомним, Канопацкая была депутатом последнего созыва Палаты представителей. Она является инициатором законопроекта о гарантиях бывшему президенту Беларуси и членам его семьи. Его Конапацкая успела направить в последние дни своего депутатства.

 
 
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Решение об этом было принято на заседании политсовета партии, которое прошло 1 декабря и было посвящено результатам выборов в парламент.
 
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