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Анну Канопацкую исключили из Объединенной гражданской партии
02.12.2019 12:10 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: друзья-сябры.рф
Решение об этом было принято на заседании политсовета партии, которое прошло 1 декабря и было посвящено результатам выборов в парламент.
Впрочем, сама Анна Канопацкая заявила о своем решении покинуть ряды однопартийцев еще в сентябре - в связи с тем, что ОГП не выдвинула ее кандидатуру на парламентские выборы.
Участвовать в выборах Канопацкая решила самостоятельно, однако Центрибзирком забраковал подписи, собранные в ее поддержку.
Напомним, Канопацкая была депутатом последнего созыва Палаты представителей. Она является инициатором законопроекта о гарантиях бывшему президенту Беларуси и членам его семьи. Его Конапацкая успела направить в последние дни своего депутатства.
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Решение об этом было принято на заседании политсовета партии, которое прошло 1 декабря и было посвящено результатам выборов в парламент.
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