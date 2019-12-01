КГБ озвучил размер взяток, которые брали руководители Белтелекома, Нацбанка, Совбеза

Источник материала: Ежедневник



фото: gizmodo.com.au

Комитет госбезопасности завершил предварительное расследование уголовного дела о взятках, на которых был построен процесс поставок в Беларусь телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники и программного обеспечения..

Дело было заведено по фактам крупного взяточничества при поставках в Беларусь телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники и программного обеспечения.

У взяткополучателей изъято более 1,65 млн долларов (в том числе в облигациях), 62 тыс. евро, более 1 кг золота.

Обвинения получили 8 должностных лиц и 8 представителей коммерческих структур.

Глава Белорусского межбанковского расчетного центра Феликс Касперович и замначальника Главного управления информационных технологий Нацбанка Андрей Погорный, по версии КГБ, по версии следствия, приняли взяток на сумму почти 869 тыс. долларов.

Начальник Главного управления платежной системы и цифровых технологий Нацбанка Игорь Кудасов обвиняется в получении взяток на сумму не менее 30 тыс. долларов.

Руководитель Информационно-вычислительного центра Минфина Юрий Зданевич, согласно обвинению, получил незаконное вознаграждение на сумму 82,5 тыс. долларов

27 тыс. долларов взяток, как следует из сообщения КГБ, принял начальник управления информационной безопасности Департамента безопасности ОАО «АСБ «Беларусбанк» Алексей Милованов.

Еще одна заметная фигура среди обвиняемых - заместитель госсекретаря Совета безопасности, экс-глава Службы безопасности президента Андрей Втюрин. Его обвиняют в получении взяток в сумме не менее 190 тыс. долларов и подстрекательстве к даче взятки.

В качестве одного из самых крупных взяточников в этом деле проходит гендиректор «Белтелекома» Сергей Сиводедов. Он, как считает следствие, получил «откатов» на 470 тыс. долларов и 15 тыс. евро.

Исполнительному директору Банка БелВЭБ вменяется Юрию Пономареву вменяется получение взяток на сумму 13 тыс. долларов, а также выгоды имущественного характера на сумму 1 тыс. фунтов стерлингов.

Среди взяткодателей в деле фигурируют восемь представителей бизнеса.

Фактический руководитель ООО «Мобильный сервис» (г.Минск) Владимир Жилин, по версии следствия, принял не менее 900 тыс. долларов.

Совладелец и один из фактических руководителей ООО «Солидекс ПИ» и ООО «Солидекс» (г. Минск) Сергей Покрышко - не менее 195 тыс.

Представитель ИИУП «АМТ-Груп Интернешнл» (г.Минск) Михаил Пригара - 285 тыс. долларов.

Гражданин Латвии Сершей Шарков, совладелец СООО «ДПА» - не менее 53 тыс. тыс. долларов.

Представитель ООО «Мобильный сервис» Александр Бровка – 13 тыс. долларов, а также предоставление выгоды имущественного характера на сумму 1 тыс. фунтов стерлингов.

Граждане России, представители компаний «Смартлабс» и «УГМК-Телеком» Виталий Горбачев и Владимир Казанцев - 190 тыс. долларов.

Директор ООО «ТТ-Связьком» Владимир Томченко - не менее 9 тыс. долларов.

Сейчас обвиняемые знакомятся с уголовным делом. Далее оно будет передано в Генпрокуратуру для направления в суд.

