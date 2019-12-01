ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дело замгоссекретаря Совбеза Втюрина: около $2 млн конфисковано, 16 обвиняемых

02.12.2019 11:43 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

КГБ завершило расследование уголовного дела по многочисленным фактам получения и дачи взяток в ходе поставок в Беларусь телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники и программного обеспечения.

Дело замгоссекретаря Совбеза Втюрина: около млн конфисковано, 16 обвиняемых
Напомним, один из обвиняемых в этом деле - бывший заместитель госсекретаря Совета безопасности Беларуси Андрей Втюрин. Его обвиняют в получении взятки в общей сумме не менее 190 000 долларов США и в подстрекательстве к взяткам.

Как сообщает пресс-служба КГБ, должностными лицами принимались взятки за заключение договоров, предусматривающих в том числе:

- модернизацию телекоммуникационного аппаратно-программного комплекса и поставку абонентских приставок со встроенным модулем Wi-fi;

- закупку лицензий для телекоммуникационного оборудования, программного обеспечения и защиты информации;

- закупку оборудования маршрутизации для центральных узлов передачи данных областных филиалов РУП «Белтелеком»;

- приобретение оборудования беспроводной передачи данных на основе технологии Wi-Fi, расширения головной станции IPTV;

- поставку, монтаж, ввод в эксплуатацию программно-технических средств (далее – ПТС) и обучение персонала Покупателя;

- поставку ПТС для покупателя, работы по монтажу и вводу в эксплуатацию ПТС автоматизированной банковской системы «Учетно-операционные работы» и обучение сотрудников;

- предоставление сублицензиату неисключительного права использования обновлений программного обеспечения, технической поддержки.


Обвинения предъявлены 8 должностным лицам государственных органов и банковских учреждений и 8 представителям коммерческих структур за совершение преступлений, предусмотренных статьями 430 и 431 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Фигурантами уголовного дела являются:


Бровка Александр Михайлович, представитель ООО «Мобильный сервис» (г.Минск), обвиняется в даче взяток в общей сумме 13 000 долларов США, а также предоставление выгоды имущественного характера на сумму 1000 фунтов стерлингов.

Втюрин Андрей Александрович, заместитель государственного секретаря Совета Безопасности Республики Беларусь, обвиняется в получении взяток в сумме не менее 190 000 долларов США и подстрекательстве к даче взятки.

Горбачев Виталий Анатольевич, представитель компаний «Смартлабс» и «УГМК-Телеком», гражданин Российской Федерации, обвиняется в даче взяток в сумме не менее 190 000 долларов США.

Жилин Владимир Вячеславович, фактический руководитель ООО «Мобильный сервис» (г.Минск), обвиняется в даче взяток в общей сумме не менее 900 250 долларов США.

Зданевич Юрий Николаевич, директор РУП «Информационно-вычислительный центр Министерства финансов Республики Беларусь», обвиняется в получении взяток в общей сумме 82 500 долларов США.

Казанцев Владимир Александрович, представитель компаний «Смартлабс» и «УГМК-Телеком», гражданин Российской Федерации, обвиняется в даче взяток в сумме не менее 190000 долларов США.

Касперович Феликс Эдуардович, председатель Правления ОАО «Белорусский межбанковский расчетный центр», обвиняется в получении совместно с Подгорным А.А. взяток в общей сумме не менее 868 750 долларов США.

Кудасов Игорь Дмитриевич, начальник Главного управления платежной системы и цифровых технологий Национального банка Республики Беларусь, обвиняется в получении взяток в общей сумме не менее 30 000 долларов США.

Милованов Алексей Владимирович, начальник управления информационной безопасности Департамента безопасности ОАО «АСБ «Беларусбанк», обвиняется в получении взятки в сумме 27 000 долларов США.


Подгорный Андрей Александрович, заместитель начальника Главного управления информационных технологий Национального банка Республики Беларусь, обвиняется в получении совместно с Касперовичем Ф.Э. взяток в общей сумме не менее 868 750 долларов США.

Пономарев Юрий Леонидович, исполнительный директор ОАО «Банк БелВЭБ», обвиняется в получении взяток в общей сумме 13 000 долларов США, а также выгоды имущественного характера на сумму 1 000 фунтов стерлингов.

Покрышко Сергей Валерьевич, совладелец и один из фактических руководителей ООО «Солидекс ПИ» и ООО «Солидекс» (г. Минск), обвиняется в даче взяток в общей сумме не менее 195 000 долларов США.

Пригара Михаил Валерьевич, представитель ИИУП «АМТ-Груп Интернешнл» (г.Минск), обвиняется в даче взяток в общей сумме 285 000 долларов США.

Сиводедов Сергей Иванович, генеральный директор РУП «Белтелеком», обвиняется в получении взяток в сумме не менее 470 000 долларов США и 15 000 евро.

Томченко Владимир Петрович, директор ООО «ТТ-Связьком» (г. Минск), обвиняется в даче взятки в сумме не менее 9 000 долларов США.

Шарков Сергей Анатольевич, гражданин Латвийской Республики, совладелец        СООО «ДПА» (г. Минск), обвиняется в даче взяток в общей сумме не менее 53 000 долларов США.


Всего по уголовному делу только у взяткополучателей изъято более 1 650 000 долларов США (в том числе в облигациях), 62 000 евро, более 1 кг золота.

После ознакомления обвиняемых с материалами уголовное дело будет передано в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь для направления в суд.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
КГБ завершило расследование уголовного дела по многочисленным фактам получения и дачи взяток в ходе поставок в Беларусь телекоммуникационного оборудования,...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Великобритании почтили память убитых выпускников Кембриджского университета
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
02.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика