Скидки до 70%. Какие минские магазины и ТЦ будут устраивать предновогодние распродажи

Источник материала: Tut.by

Столичные магазины и торговые центры в декабре устроят уже привычные скидки. Об этом сообщили в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома. Купить товар можно будет до 70% дешевле, чем обычно.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

В декабре практически каждый день в одном из универмагов будут скидки. К примеру, ЦУМ будет каждую среду предлагать детские товары со скидкой до 70%. В Универмаге «Беларусь» 5 дней в декабре — 6, 7, 8, 14, 15 числа — скидки на непродовольственные товары будет 30%, а на продовольственные — 5%.

В какие дни будут скидки Размер скидки ЦУМ Минск 19, 20, 21, 26, 28, 29 декабря до 25% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары 5, 6, 7, 12, 13, 14 декабря до 27% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары каждую среду декабря до 70% на товары в секции «Детский мир» 2, 9, 16, 23, 30 декабря Ддля держателей дисконтных карт скидка в 23% (акция «В ЦУМ без очередей») ГУМ 3, 10, 17, 24, 31 декабря 27% на непродовольственные товары (акция «Щедрый вторник») 5, 12, 19, 26 декабря 27% на непродовольственные товары (акция «Щедрый четверг») 7, 28 декабря 27% на непродовольственные товары (акция «Щедрая суббота») 13, 14, 15, 20, 21, 22 декабря 32% на непродовольственные товары (акция «Время волшебства») 04−10.12.19, 11−17.12.19, 18−24.12.19, 25−30.12.19 35% на 35 товаров (акция «Интрига дня», обновление товаров каждую среду) 1, 6, 8, 27, 29 декабря 28% в секциях непродовольственных товаров для держателей дисконтных карт Универмаг «Беларусь» каждый вторник декабря 27% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары 1 декабря 35% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары (акция «Погода шепчет… -в „Беларуси“ минус 35») 6, 7, 8, 14, 15 декабря 30% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары (акция «Дни чудес в универмаге Беларусь») 13 декабря 35% на непродовольственные товары, 10% на продовольственные товары (акция «Репетиция новогодней ночи»). В этот день универмаг будет работать до 24.00. 1 и 13 декабря 30% на детскую одежду и обувь каждую среду и четверг декабря 28% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары для держателей дисконтных карт Торговый дом «На Немиге» каждый понедельник, вторник, среду, четверг декабря 30% на непродовольственные товары каждую пятницу, субботу, воскресенье декабря 33% на непродовольственные товары «Кирмаш» 4, 11 декабря 27% на непродовольственные товары 2, 6, 7, 9, 13, 14 декабря 30% на непродовольственные товары Магазины торгового центра «Столица» с 23 по 31 декабря скидки до 70% (акция «Рождественская неделя скидок в Столице!») «Алеся» (улицы Старовиленская, 131, Богдановича, 78, Мясникова, 35) 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 декабря 25% с 1 по 31 декабря 20% при единовременной покупке свыше 120 рублей «Старт-Х» (Долгобродская, 26) каждую среду декабря — 15%;

27, 28 декабря — 15%;

каждый вторник декабря с 10.00 до 13.00 — 20% для пенсионеров;

с 1 по 31 декабря 15% 27, 28 декабря 15% каждый вторник декабря с 10.00 до 13.00 20% для пенсионеров с 1 по 31 декабря до 30% на отдельные группы товаров «Северянка» (Ангарская, 38) каждый вторник, четверг и субботу декабря 15% на отдельные группы товаров «Сандрик» (проспект газеты «Правда», 40) весь декабрь от 15 до 30% на отдельные группы товаров «1000 мелочей» (Калинина, 1) 5, 12, 19, 26 декабря 20% на весь ассортимент c 1 по 31 декабря до 30% на отдельные группы товаров «Вероника» (Притыцкого, 38) весь декабрь от 30 до 70% на отдельные группы товаров. «Гаспадар и Гаспадыня» (проспект Независимости, 131/1) каждую среду декабря 22% 29, 30, 31 декабря до 30% на отдельные группы товаров «Лянок» (проспект Независимости, 46) каждую среду, субботу декабря 20% 21−25, 29 декабря 20% «Пальмира» (Шугаева, 3/1) с 1 по 31 декабря 15% на отдельные группы товаров. «Сантехоборудование» (Щербакова, 30) 5, 12, 19, 26, 28, 29, 30 декабря 20% (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров) 31 декабря 30% (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров) Фирменный обувной магазин «Луч» (Кирова, 4) весь декабрь от 22 до 45% на отдельные группы товаров каждую среду декабря 20% на все товары, не участвующие в других акциях