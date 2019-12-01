Скидки до 70%. Какие минские магазины и ТЦ будут устраивать предновогодние распродажи

|В какие дни будут скидки
|Размер скидки
|ЦУМ Минск
|19, 20, 21, 26, 28, 29 декабря
|до 25% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары
|5, 6, 7, 12, 13, 14 декабря
|до 27% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары
|каждую среду декабря
|до 70% на товары в секции «Детский мир»
|2, 9, 16, 23, 30 декабря
|Ддля держателей дисконтных карт скидка в 23% (акция «В ЦУМ без очередей»)
|ГУМ
|3, 10, 17, 24, 31 декабря
|27% на непродовольственные товары (акция «Щедрый вторник»)
|5, 12, 19, 26 декабря
|27% на непродовольственные товары (акция «Щедрый четверг»)
|7, 28 декабря
|27% на непродовольственные товары (акция «Щедрая суббота»)
|13, 14, 15, 20, 21, 22 декабря
|32% на непродовольственные товары (акция «Время волшебства»)
|04−10.12.19, 11−17.12.19, 18−24.12.19, 25−30.12.19
|35% на 35 товаров (акция «Интрига дня», обновление товаров каждую среду)
|1, 6, 8, 27, 29 декабря
|28% в секциях непродовольственных товаров для держателей дисконтных карт
|Универмаг «Беларусь»
|каждый вторник декабря
|27% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары
|1 декабря
|35% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары (акция «Погода шепчет… -в „Беларуси“ минус 35»)
|6, 7, 8, 14, 15 декабря
|30% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары (акция «Дни чудес в универмаге Беларусь»)
|13 декабря
|
35% на непродовольственные товары, 10% на продовольственные товары (акция «Репетиция новогодней ночи»). В этот день универмаг будет работать до 24.00.
|1 и 13 декабря
|30% на детскую одежду и обувь
|каждую среду и четверг декабря
|28% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары для держателей дисконтных карт
|Торговый дом «На Немиге»
|каждый понедельник, вторник, среду, четверг декабря
|30% на непродовольственные товары
|
каждую пятницу, субботу, воскресенье декабря
|33% на непродовольственные товары
|«Кирмаш»
|4, 11 декабря
|27% на непродовольственные товары
|2, 6, 7, 9, 13, 14 декабря
|30% на непродовольственные товары
|Магазины торгового центра «Столица»
|
с 23 по 31 декабря
|скидки до 70% (акция «Рождественская неделя скидок в Столице!»)
|
«Алеся»
(улицы Старовиленская, 131, Богдановича, 78, Мясникова, 35)
|23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 декабря
|25%
|с 1 по 31 декабря
|20% при единовременной покупке свыше 120 рублей
|
«Старт-Х»
(Долгобродская, 26)
|каждую среду декабря — 15%;
27, 28 декабря — 15%;
каждый вторник декабря с 10.00 до 13.00 — 20% для пенсионеров;
с 1 по 31 декабря
|15%
|27, 28 декабря
|15%
|каждый вторник декабря с 10.00 до 13.00
|20% для пенсионеров
|с 1 по 31 декабря
|до 30% на отдельные группы товаров
|
«Северянка»
(Ангарская, 38)
|
каждый вторник, четверг и субботу декабря
|15% на отдельные группы товаров
|
«Сандрик»
(проспект газеты «Правда», 40)
|
весь декабрь
|от 15 до 30% на отдельные группы товаров
|
«1000 мелочей»
(Калинина, 1)
|5, 12, 19, 26 декабря
|20% на весь ассортимент
|c 1 по 31 декабря
|до 30% на отдельные группы товаров
|
«Вероника»
(Притыцкого, 38)
|весь декабрь
|
от 30 до 70% на отдельные группы товаров.
|
«Гаспадар и Гаспадыня»
(проспект Независимости, 131/1)
|каждую среду декабря
|
22%
|29, 30, 31 декабря
|до 30% на отдельные группы товаров
|
«Лянок»
(проспект Независимости, 46)
|каждую среду, субботу декабря
|20%
|21−25, 29 декабря
|20%
|
«Пальмира»
(Шугаева, 3/1)
|с 1 по 31 декабря
|15% на отдельные группы товаров.
|
«Сантехоборудование»
(Щербакова, 30)
|5, 12, 19, 26, 28, 29, 30 декабря
|20% (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров)
|31 декабря
|30% (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров)
|
Фирменный обувной магазин «Луч»
(Кирова, 4)
|весь декабрь
|
от 22 до 45% на отдельные группы товаров
|каждую среду декабря
|20% на все товары, не участвующие в других акциях