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Скидки до 70%. Какие минские магазины и ТЦ будут устраивать предновогодние распродажи

02.12.2019 12:10 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Столичные магазины и торговые центры в декабре устроят уже привычные скидки. Об этом сообщили в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома. Купить товар можно будет до 70% дешевле, чем обычно.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

В декабре практически каждый день в одном из универмагов будут скидки. К примеру, ЦУМ будет каждую среду предлагать детские товары со скидкой до 70%. В Универмаге «Беларусь» 5 дней в декабре — 6, 7, 8, 14, 15 числа — скидки на непродовольственные товары будет 30%, а на продовольственные — 5%.

В какие дни будут скидки Размер скидки
ЦУМ Минск
19, 20, 21, 26, 28, 29 декабря до 25% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары
5, 6, 7, 12, 13, 14 декабря до 27% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары
каждую среду декабря до 70% на товары в секции «Детский мир»
2, 9, 16, 23, 30 декабря Ддля держателей дисконтных карт скидка в 23% (акция «В ЦУМ без очередей»)
ГУМ
3, 10, 17, 24, 31 декабря 27% на непродовольственные товары (акция «Щедрый вторник»)
5, 12, 19, 26 декабря 27% на непродовольственные товары (акция «Щедрый четверг»)
7, 28 декабря 27% на непродовольственные товары (акция «Щедрая суббота»)
13, 14, 15, 20, 21, 22 декабря 32% на непродовольственные товары (акция «Время волшебства»)
04−10.12.19, 11−17.12.19, 18−24.12.19, 25−30.12.19 35% на 35 товаров (акция «Интрига дня», обновление товаров каждую среду)
1, 6, 8, 27, 29 декабря 28% в секциях непродовольственных товаров для держателей дисконтных карт
Универмаг «Беларусь»
каждый вторник декабря 27% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары
1 декабря 35% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары (акция «Погода шепчет… -в „Беларуси“ минус 35»)
6, 7, 8, 14, 15 декабря 30% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары (акция «Дни чудес в универмаге Беларусь»)
13 декабря

35% на непродовольственные товары, 10% на продовольственные товары (акция «Репетиция новогодней ночи»). В этот день универмаг будет работать до 24.00.
1 и 13 декабря 30% на детскую одежду и обувь
каждую среду и четверг декабря 28% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары для держателей дисконтных карт
Торговый дом «На Немиге»
каждый понедельник, вторник, среду, четверг декабря 30% на непродовольственные товары

каждую пятницу, субботу, воскресенье декабря

 33% на непродовольственные товары
«Кирмаш»
4, 11 декабря 27% на непродовольственные товары
2, 6, 7, 9, 13, 14 декабря 30% на непродовольственные товары
Магазины торгового центра «Столица»

с 23 по 31 декабря

 скидки до 70% (акция «Рождественская неделя скидок в Столице!»)

«Алеся»

(улицы Старовиленская, 131, Богдановича, 78, Мясникова, 35)
23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 декабря 25%
с 1 по 31 декабря 20% при единовременной покупке свыше 120 рублей

«Старт-Х»

(Долгобродская, 26)
каждую среду декабря — 15%;
27, 28 декабря — 15%;
каждый вторник декабря с 10.00 до 13.00 — 20% для пенсионеров;
с 1 по 31 декабря		 15%
27, 28 декабря 15%
каждый вторник декабря с 10.00 до 13.00 20% для пенсионеров
с 1 по 31 декабря до 30% на отдельные группы товаров

«Северянка»

(Ангарская, 38)

каждый вторник, четверг и субботу декабря

 15% на отдельные группы товаров

«Сандрик»

(проспект газеты «Правда», 40)

весь декабрь

 от 15 до 30% на отдельные группы товаров

«1000 мелочей»

(Калинина, 1)
5, 12, 19, 26 декабря 20% на весь ассортимент
c 1 по 31 декабря до 30% на отдельные группы товаров

«Вероника»

(Притыцкого, 38)
весь декабрь

от 30 до 70% на отдельные группы товаров.

«Гаспадар и Гаспадыня»

(проспект Независимости, 131/1)
каждую среду декабря

22%
29, 30, 31 декабря до 30% на отдельные группы товаров

«Лянок»

(проспект Независимости, 46)
каждую среду, субботу декабря 20%
21−25, 29 декабря 20%

«Пальмира»

(Шугаева, 3/1)
с 1 по 31 декабря 15% на отдельные группы товаров.

«Сантехоборудование»

(Щербакова, 30)
5, 12, 19, 26, 28, 29, 30 декабря 20% (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров)
31 декабря 30% (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров)

Фирменный обувной магазин «Луч»

(Кирова, 4)
весь декабрь

от 22 до 45% на отдельные группы товаров
каждую среду декабря 20% на все товары, не участвующие в других акциях
 
Теги: Минск
 
 
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