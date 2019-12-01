Ермолович рассказал, как будут повышать зарплаты бюджетников и трудовые пенсии в 2020 году

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«Мы фактически приближаемся к показателю 80% на конец года. По многим областям показатель уже превышает 80%. Проблема в Минске, где это соотношение значительно ниже. В целом это влияет на общий показатель по стране. Мы будем где-то на уровне 78-79%, то есть очень близко к 80% в конце текущего года», – сказал Максим Ермолович в эфире СТВ.