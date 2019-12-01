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В Гродно объявили в розыск Деда Мороза

02.12.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

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В Гродно объявили в розыск настоящего Деда Мороза.

Волшебник в начале недели прибыл в город с Крайнего Севера как безвизовый турист. Вместе со Снегурочкой путешествовал по региону… и неожиданно пропал. 

Дедушка уже в возрасте – ему 2019 лет. С собой – мешок подарков. В милиции записали данные, благо персонаж приметный. Обзвонили все организации неподалеку от центральной площади. Отозвались военные – Дед Мороз устал и забрел в военкомат. Призывников там уже не оказалось, все отправились в части. Дедушку обогрели, приютили и вернули внучке. 

Дед Мороз увидел городскую елку. Внимательно рассмотрел, какие лампочки выбрали для главной новогодней красавицы.

Ближайшая неделя у волшебника расписана по минутам. Он примет участие в празднике зажжения огней в райцентрах  региона. «Елочка, гори!» он скажет и в агрогородке с самым новогодним названием – Ёлка. Оказывается, есть в Беларуси и такой – в Зельвенском районе.

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Теги: Гродно
 
 
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В Гродно объявили в розыск настоящего Деда Мороза. Волшебник в начале недели прибыл в город с Крайнего Севера как безвизовый турист. Вместе со Снегурочкой...
 
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