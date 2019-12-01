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Региональные отборы на конкурсы «Славянского базара-2020» начинаются в Беларуси
02.12.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Стартовой площадкой региональных отборочных туров станет Минск.
Первый этап национального отбора к международным музыкальным конкурсам «Славянского базара в Витебске» начинается сегодня, сообщили корреспонденту
Продолжат эстафету региональных туров Гомель (5 декабря), Могилев и Витебск (6 декабря),
В соответствии с условиями конкурса в отборочном туре к детскому музыкальному конкурсу могут принять участие исполнители, являющиеся гражданами Беларуси, в возрасте от 8 до 14 лет включительно на последний день срока фестиваля (ориентировочно 20 июля 2020 года), имеющие опыт концертных выступлений, заявившие о себе своими успехами в международных или республиканских музыкальных конкурсах и фестивалях.
На отборочный тур к конкурсу исполнителей эстрадной песни приглашаются молодые люди, являющиеся гражданами Беларуси, в возрасте от 18 до 31 года включительно на последний день срока проведения фестиваля, которые, как и юные соискатели, имеют определенные музыкальные опыт и успехи.
Для участия в конкурсных прослушиваниях необходимо представить по две композиции. Детям — эстрадную песню белорусского автора на белорусском языке и эстрадную песню по собственному выбору, наиболее ярко отражающую исполнительское мастерство и артистические способности. Молодым исполнителям — эстрадную песню композитора славянской страны на одном из славянских языков и популярную композицию на иностранном языке (мировой хит).
По результатам региональных отборов жюри определит до 5 участников от каждой области и Минска для участия во втором этапе отборочных туров.
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Стартовой площадкой региональных отборочных туров станет Минск. Первый этап национального отбора к международным музыкальным конкурсам «Славянского базара в...
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