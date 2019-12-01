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«Я весил 120 кг». Белорусский актёр рассказал о том, как похудел

02.12.2019 12:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Как похудел Руслан Чернецкий, узнали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Насколько вы похудели?

Руслан Чернецкий, ведущий мастер сцены Национального академического драматического театра им. М. Горького:
На 20 с лишним килограммов. Я набирал массу и весил 120 кг. Я действительно серьезно качался, играл в американский футбол, который давал мне очень серьезную аэробную нагрузку. Я продолжаю танцевать, 15 лет назад я думал, что уже перестану танцевать, а нет.

«Я весил 120 кг». Белорусский актёр рассказал о том, как похудел

Владимир, ты все время в прекрасной форме. Это постоянно какие-то жесткие ограничения в еде?

Владимир Глотов, ведущий мастер сцены Национального академического драматического театра им. М. Горького:
В последнее время перешел на здоровый образ жизни, поэтому да.

«Я весил 120 кг». Белорусский актёр рассказал о том, как похудел

«Все работают много. Это не просто так даётся». Белорусские артисты – о награде Ф. Скорины и творческих планах

Люди в материале: Руслан Чернецкий, Владимир Глотов
 
 
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Как похудел Руслан Чернецкий, узнали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь. Насколько вы похудели?
 
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