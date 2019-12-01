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«Я весил 120 кг». Белорусский актёр рассказал о том, как похудел
Источник материала: СТВ
Как похудел Руслан Чернецкий, узнали в программе
Насколько вы похудели?
Руслан Чернецкий, ведущий мастер сцены Национального академического драматического театра им. М. Горького:
Владимир, ты все время в прекрасной форме. Это постоянно какие-то жесткие ограничения в еде?
Владимир Глотов, ведущий мастер сцены Национального академического драматического театра им. М. Горького:
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Как похудел Руслан Чернецкий, узнали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь. Насколько вы похудели?
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