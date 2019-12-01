«Я весил 120 кг». Белорусский актёр рассказал о том, как похудел

Источник материала: СТВ

Как похудел Руслан Чернецкий, узнали в программе « Новое утро» на РТР-Беларусь .

Насколько вы похудели?

Руслан Чернецкий, ведущий мастер сцены Национального академического драматического театра им. М. Горького:

На 20 с лишним килограммов. Я набирал массу и весил 120 кг. Я действительно серьезно качался, играл в американский футбол, который давал мне очень серьезную аэробную нагрузку. Я продолжаю танцевать, 15 лет назад я думал, что уже перестану танцевать, а нет.





Владимир, ты все время в прекрасной форме. Это постоянно какие-то жесткие ограничения в еде?

Владимир Глотов, ведущий мастер сцены Национального академического драматического театра им. М. Горького:

В последнее время перешел на здоровый образ жизни, поэтому да.



