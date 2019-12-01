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В Бразилии в давке на вечеринке погибли 10 человек

02.12.2019 12:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Бразилии. 10 человек погибли в давке в бразильском Сан-Паулу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  ЧП произошло на вечеринке, в которой принимали участие около 5 тысяч граждан.

В Бразилии в давке на вечеринке погибли 10 человек

Давка произошла из-за полицейских, которые хотели задержать правонарушителей. Несколько мужчин пытались уйти от погони на мотоцикле. Они открыли огонь, после чего скрылись в толпе участников вечеринки.

В Бразилии в давке на вечеринке погибли 10 человек

Чтобы задержать злоумышленников, полицейские пустили в ход резиновые пули и химические средства, что привело к панике и спровоцировало давку.

В Бразилии в давке на вечеринке погибли 10 человек

7 человек были госпитализированы. Ведётся расследование инцидента.

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Новости Бразилии. 10 человек погибли в давке в бразильском Сан-Паулу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  ЧП произошло на вечеринке, в которой принимали...
 
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