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На трассе в Канаде столкнулись около 40 автомобилей
Источник материала: СТВ
Новости Канады. Массовое ДТП в Канаде: на дороге столкнулись около 40 автомобилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инцидент произошел на скоростной трассе недалеко от Кингстона. В результате аварии один человек погиб. Ещё 16 получили травмы. Пострадавших доставили в больницу. Трое из них находятся в тяжёлом состоянии.
Остальных участников ДТП отвезли в социальные центры, где люди могут согреться. По предварительным данным, причина ЧП – плохие погодные условия.
В ближайшие сутки в Кингстоне может выпасть около 15 сантиметров снега.
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Новости Канады. Массовое ДТП в Канаде: на дороге столкнулись около 40 автомобилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел на скоростной...
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