В Смолевичах открылась комната безопасности

Торжественное открытие комнаты безопасности, которая оборудована на базе управления по образованию, спорту и туризму Смолевичского райисполкома, состоялось на минувшей неделе. На церемонии открытия комнаты присутствовали начальник Минского областного управления МЧС Сергей Лапанович, заместитель председателя Смолевичского райисполкома Андрей Саскевич, начальник Смолевичского РОЧС Николай Наумик, начальник управления по образованию, спорту и туризму Смолевичского райисполкома Илона Гриневецкая и другие. Присутствовали на мероприятии и учащиеся двух школ города.





Принцип работы комнаты безопасности – обучение детей основам безопасного поведения в игровой форме. Ее стены отдекорированны под типичную квартиру с так называемыми «небезопасными зонами». Наводя планшет на эти «зоны», дети знакомятся с причинами возникновения чрезвычайных ситуаций, а также их с последствиями (таких зон в комнате несколько: утюг, газовая плита, розетка и др.), а также есть много интересных уголков, где ребята могут узнать о правилах безопасного поведения. Кроме этого, в комнате есть манекен взрослого человека и младенца, на которых можно отработать приемы оказания первой помощи пострадавшим.





— В первую очередь я хотел бы обратиться к вам, уважаемые ребята, — отметил на открытии комнаты Сергей Лапанович. — Эта комната создана для вас, чтобы вы могли на практике научиться основам безопасности жизнедеятельности, а при необходимости и применить их. Но, конечно же, хотелось бы, чтобы вам в жизни это не понадобилось. Отдельное спасибо районному исполнительному комитету и всем службам и организациям, которые помогли открыть эту комнату. Поверьте, это приводит к реальным результатам: подтверждением тому являются случаи, постоянно происходящие в республике, когда дети, оказавшись в чрезвычайной ситуации, не только самостоятельно способны покинуть опасное место, но и спасают взрослых.





По окончании торжественной части с приглашенными была проведена экскурсия по комнате безопасности с демонстрацией ее основных уголков, а юных посетителей, кроме посещения комнаты безопасности, поджидала выставка пожарной аварийно-спасательной техники и тематические площадки от спасателей. Можно было поучаствовать в различных интересных конкурсах, сфотографироваться на память с ростовой куклой-пожарным и даже померить настоящую «боевку».





— Сегодня по поручению Министерства по ЧС мы активно работаем над вопросом открытия региональных центров безопасности, — отметил начальник Минского областного управления МЧС. — Областной учебный центр находится в Борисове, там мы максимально задействовали площадь, насытили ее необходимым оборудованием и обстановкой. В январе этого года было открытие, на котором присутствовал губернатор Минской области, министр по ЧС… Мы максимально попытались продемонстрировать всем присутствующим, насколько важен этот центр и как удобно им пользоваться для отработки определенных навыков безопасности. Для того, чтобы другие районы не отставали, на базе либо подразделений по ЧС, либо учреждений образования или других, где есть физическая возможность, открываем мини-центры. Они уступают по площади и наличию оборудования, но их цель и задача такая же, как и у областного центра: в них наша молодежь, наши дети осваивают основные правила безопасного поведения в различных ситуациях.





Ольга ЦЫБУЛЬКО.

На фото: на открытии центра безопасности.

Фото автора.