В соответствии со статьей 17 Закона Республики Беларусь от 5 мая 1998 года «Об административно-территориальном устройстве Республики Беларусь» в редакции Закона Республики Беларусь от 7 января 2012 года граждане в сфере административно-территориального устройства вправе высказывать мнения по вопросам административно-территориального устройства и осуществлять иные права, предусмотренные законодательством.

Смолевичский районный Совет депутатов и Смолевичский районный исполнительный комитет в период с 2 ноября по 2 декабря 2019 года проводили общественное обсуждение изменения границ Драчковского сельсовета Смолевичского района Минской области. Данная информация была размещена на сайте Смолевичского районного исполнительного комитета и в газете «Край смалявiцкi» № 85 от 2 ноября 2019 года.

Указанная необходимость изменения границ Драчковского сельсовета Смолевичского района вызвана необходимостью изменения границ Смолевичского района, предусмотренного Генеральным планом г. Минска.

В указанный выше период времени предложений от граждан по вопросу изменения границ Драчковского сельсовета в Смолевичский районный исполнительный комитет и Смолевичский районный Совет депутатов не поступало.

Учитывая вышеизложенное, предложение об изменении границ Драчковского сельсовета Смолевичского района Минской области корректировки не требует.

Данная справка направляется в главное управление землеустройства Минского облисполкома для рассмотрения и подготовки проекта решения Минского областного Совета депутатов об изменении границ Драчковского сельсовета Смолевичского района.