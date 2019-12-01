В целях обеспечения безопасных условий пребывания учащихся в учреждениях общего среднего образования Республики Беларусь Комитетом госконтроля Минской области создана областная региональная рабочая группа под руководством председателя Комитета государственного контроля В.Ф.Стадольника и с участием представителей Миноблисполкома и его отдельных структурных подразделений, различных территориальных подразделений государственных органов и организаций (МЧС, МВД, ЖКХ, госстройнадзора, энергонадзора, санэпидемнадзора и других). Аналогичные рабочие группы созданы в г. Жодино и каждом районе Минской области.

Всего на территории Минской области с 25 ноября по 23 декабря будут работать 23 региональные группы, которые обследуют 512 учреждений общего среднего образования.

Их целью является оценка соответствия школ Минщины требованиям по содержанию и эксплуатации зданий и сооружений, инженерных систем, противопожарным и санитарным нормам. Тематика вопросов обширная — от наведения элементарного порядка до обустройства кабинетов и мест общего пользования в учебных учреждениях, содержания их территорий, организации безопасного передвижения и подвоза детей, соблюдения температурного режима пребывания в школах.

При выявлении нарушений и недостатков соответствующими органами будут незамедлительно в установленном порядке приниматься меры по их устранению.

Комитетом госконтроля Минской области совместно с Минблисполкомом организовано проведение по указанной тематике «горячей линии» по телефонам: (8017) 331 64 59 и (8017) 500 42 26, на которую могут обратиться и высказать свои замечания по условиям пребывания учащихся в школах их родители, родственники или законные представители, а также неравнодушные граждане.

Управление контроля бюджетно-финансовой сферы Комитета госконтроля Минской области.