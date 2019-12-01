Любителей мини-футбола объединил «Кубок «Огонька»

В конце ноября на базе оздоровительного комплекса «Огонек» состоялся II открытый турнир по мини-футболу «Кубок «Огонька» среди любительских команд. В состязаниях приняли участие команды не только Смолевичского района, но и гости из Минска и Минской области.

Данный турнир проводится уже во второй раз, он очень полюбился и спортсменам, и болельщикам. Ведь, собираясь на «Кубке «Огонька», они могут не только сразиться в любимом виде спорта, но и хорошо провести время на свежем воздухе в живописном уголке Смолевиччины.





Организаторами мероприятия выступили представители ГУ «Центр физической культуры, спорта и туризма Смолевичского района», основной целью турнира является не только пропаганда здорового образа жизни, но и популяризация футбола в регионе, обмен опытом среди команд-любителей, выявление сильнейших команд и лучших футболистов района на любительском уровне.

– В прошлом году турнир нашел большой отклик среди любителей мини-футбола и команды с радостью приняли приглашение поучаствовать в «Кубке» и в этом году, – рассказала заместитель директора ГУ «Центр физической культуры, спорта и туризма Смолевичского района» Дарья Лакизо. – В этом году у нашего турнира появилось новшество – будет организована онлайн-трансляция.

Восемь команд единомышленников встретились на открытой площадке в борьбе за кубок турнира по мини-футболу: команда Центра физической культуры, спорта и туризма Смолевичского района, команда ЖКХ Смолевичского района, смолевичские команды любителей мини-футбола «Штурм», «Спектр», «Бластерс», столичные команд «Забор», «Пчелки» и команда УЗ «Минский областной противотуберкулезный диспансер» (Боровляны).

Судейскую коллегию турнира возглавил директор ГУ «Центр физической культуры, спорта и туризма Смолевичского района» Сергей Васильевич Лущик и Сергей Иосифович Цыбульский. Они отметил высокий уровень подготовки всех участников и поблагодарил за слаженную игру.

– Приятно, что мини-футбол остается популярным видом спорта среди людей разного возраста, – отметил Сергей Васильевич Лущик. – Отрадно, что второй «Кубок «Огонька» собрал людей, которые любят спорт, любят мини-футбол.





В организации турнира и сборе команд активное участие принял и директор ГУСУ «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва Смолевичского райисполкома» Андрей Евгеньевич Сорока, который также вошел в состав судейской коллегии турнира.

«Кубок «Огонька» подарил публике накал страстей, а игроков заставил раскрыть на игровой площадке весь потенциал. Упорная борьба шла на протяжении всего турнира. Безусловно, каждая из восьми команд имела большое желание стать победителем, но сильнейших определили скорость, выносливость и целеустремленность.

В результате призовая тройка сформировалась следующим образом: переходящий кубок и почетное первое место – у минской команды «Забор», серебро турнира – у команды ГУ «Центр физической культуры, спорта и туризма Смолевичского района». Эта команда состояла из опытных игроков и, не смотря на возраст, они умело сражались с молодежью и продемонстрировали слаженную и четкую игру. На третьей ступени пьедестала – команда УЗ «Минский областной противотуберкулезный диспансер».

По итогам турнира лучшим игроком признан Олег Петрович Конопелько из команды ГУ «Центр физической культуры, спорта и туризма Смолевичского района». Не пропустив ни одного мяча, лучшим вратарем турнира стал Максим Вайткявичус из минской команды «Забор».

Участники турнира отметили высокий уровень организации, поблагодарили всех за отличную игру и приятно проведенное время.

Бурные овации аплодисментов. Слова благодарности участникам и фото на память. Новые друзья и бесценный опыт. Так завершилось яркое спортивное мероприятие – II открытый турнир по мини-футболу «Кубок «Огонька» среди любительских команд, который уже по праву можно считать традиционным в череде ярких спортивных мероприятий Смолевичского район.

Лидия СУДНИКОВИЧ.

Фото автора.