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Православные чтения в воскресной школе – Фото

02.12.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Вчера в воскресной школе храма иконы Божией Матери Спорительницы хлебов прошли региональные православные чтения на тему «Духовность. Семья. Традиции».

 

Православные чтения в воскресной школе – Фото

 

Православные чтения в воскресной школе – Фото

 

Православные чтения в воскресной школе – Фото

 

Православные чтения в воскресной школе – Фото

 

Православные чтения в воскресной школе – Фото

 

Православные чтения в воскресной школе – Фото

 

Православные чтения в воскресной школе – Фото

 

Православные чтения в воскресной школе – Фото

 

Православные чтения в воскресной школе – Фото

 

Православные чтения в воскресной школе – Фото

 

Православные чтения в воскресной школе – Фото

 

Православные чтения в воскресной школе – Фото

 

Православные чтения в воскресной школе – Фото

 

Православные чтения в воскресной школе – Фото

 

Православные чтения в воскресной школе – Фото

 

Православные чтения в воскресной школе – Фото

 

Православные чтения в воскресной школе – Фото

 

Православные чтения в воскресной школе – Фото

 

Православные чтения в воскресной школе – Фото

 

Православные чтения в воскресной школе – Фото

 

Православные чтения в воскресной школе – Фото

 

Православные чтения в воскресной школе – Фото

 

Православные чтения в воскресной школе – Фото

 

Православные чтения в воскресной школе – Фото

 

Православные чтения в воскресной школе – Фото

 

Фото Михаила Левцова

 

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Православные чтения в Горках — Фото


 
 
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  Вчера в воскресной школе храма иконы Божией Матери Спорительницы хлебов прошли региональные православные чтения на тему «Духовность. Семья. Традиции».          ...
 
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