|
Православные чтения в воскресной школе – Фото
02.12.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Вчера в воскресной школе храма иконы Божией Матери Спорительницы хлебов прошли региональные православные чтения на тему «Духовность. Семья. Традиции».
Фото Михаила Левцова
Смотрите также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вчера в воскресной школе храма иконы Божией Матери Спорительницы хлебов прошли региональные православные чтения на тему «Духовность. Семья. Традиции». ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)