|
Куда звонить, если вы недовольны медицинским обслуживанием в Горках?
02.12.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
С 2 по 13 декабря могилевский облисполком будет изучать мнение людей о качестве услуг в учреждениях здравоохранения.
Информация о фактах некачественного оказания медицинских услуг принимается по телефону (80222) 23-02-55.
Время приема звонков — с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 2 по 13 декабря могилевский облисполком будет изучать мнение людей о качестве услуг в учреждениях здравоохранения. Информация о фактах некачественного...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)