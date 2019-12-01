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Куда звонить, если вы недовольны медицинским обслуживанием в Горках?

02.12.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Спо 13 декабря могилевский облисполком будет изучать мнение людей о качестве услуг в учреждениях здравоохранения.

Информация о фактах некачественного оказания медицинских услуг принимается по телефону (80222) 23-02-55.

 

Куда звонить, если вы недовольны медицинским обслуживанием в Горках?

Горецкая поликлинка

 

Время приема звонков — с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.


 
 
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  С 2 по 13 декабря могилевский облисполком будет изучать мнение людей о качестве услуг в учреждениях здравоохранения. Информация о фактах некачественного...
 
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