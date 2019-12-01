Куда звонить, если вы недовольны медицинским обслуживанием в Горках?

Источник материала: Горецкий вестник

С 2 по 13 декабря могилевский облисполком будет изучать мнение людей о качестве услуг в учреждениях здравоохранения.

Информация о фактах некачественного оказания медицинских услуг принимается по телефону (80222) 23-02-55.











Время приема звонков — с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.