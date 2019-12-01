Сколько людей из Горок обратились на прямую линию о качестве образования

Источник материала: Горецкий вестник

Всего два телефонных звонка из Горок поступило на горячую линию по вопросам качества услуг в учреждениях образования.











В период с 11 по 22 ноября в Могилевском облисполкоме было организовано проведение «горячей телефонной линии» по изучению мнения населения по вопросу удовлетворенности качеством оказания услуг учреждениями образования, а именно:

— деятельность учреждений образования (общеобразовательные школы, дошкольные учреждения, учреждения профессионально-технического обучения»;

— дополнительное обучение и воспитание (внешкольная работа, кружки, факультативы, секции и др.).

В ходе проведения «горячей телефонной линии» граждане имели возможность высказать свое мнение об организации учебного процесса в учреждениях образования, высказать свои замечания и предложения по улучшению работы в данном направлении.

Вместе с тем активность граждан была невысокой, всего поступило 12 обращений от жителей Могилевской области: наиболее активными были жители г. Могилева – 5 звонков, г.Горки – 2, г. Черикова – 2, Могилевского района – 2, г. Белыничи – 1.

Заявители при обращении на «горячую телефонную линию» просили рассмотреть возможность организации учебного процесса в учреждениях образования в одну смену, пересмотра территориальной принадлежности средних учебных заведений, изменения графиков работы дошкольных детских учреждений, организации питания, обеспечения безопасных подходов к зданиям, выполнения работ по текущему ремонту школ только в период каникул, обеспечения освещения (в том числе школьных стадионов) и др.

Все замечания граждан по качеству предоставляемых услуг учреждениями образования, а также их предложения по улучшению работы в данном направлении, сформированы в отдельный перечень и по поручению руководства облисполкома направлены по принадлежности для рассмотрения и принятия мер по повышению качества оказания услуг в соответствии с требованиями Директивы Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2006 г. № 2 «О дебюрократизации государственного аппарата и повышении качества обеспечения жизнедеятельности населения».

Таким образом, с результатами рассмотрения обращений, поступивших на «горячую линию» по данной сфере, вы сможете ознакомиться в последующих выпусках газеты в рубрике «Изучаем мнение населения» либо на официальном Интернет-сайте облисполкома mogilev-region.gov.by .

Работа по изучению мнения населения по качеству предоставляемых услуг в различных сферах облисполкомом будет продолжена, следите за новостями в рубрике «Изучаем мнение населения».