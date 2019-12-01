За ДТП под Брянском, в котором трое погибли и пятеро пострадали, будут судить дальнобойщика из Беларуси

Источник материала: Tut.by

Прокуратура города Брянска (Россия) направила в суд уголовное дело в отношении 33-летнего гражданина Республики Беларусь, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ, сообщили в пресс-службе ведомства.



Фото: Леонид Степанов

По данным следствия, днем 1 июля водитель фуры Volvo ехал по трассе А240 Брянск — Новозыбков. Не убедившись в безопасности своих действий, он начал разворачиваться через сплошную линию разметки и нерегулируемый пешеходный переход, полностью перекрыв две полосы. В этот момент в большегруз врезался рейсовый микроавтобус Mercedes, перевозивший 17 пассажиров.

В результате ДТП трое пассажиров микроавтобуса (52-летняя и 54-летняя женщины, а также 25-летний мужчина) от полученных травм умерли на месте происшествия. Еще пять пассажиров Mercedes получили тяжелые травмы и были госпитализированы.

В отношении белоруса возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц, а также причинение тяжкого вреда здоровью). Обвиняемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.