ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Общественные организации собирают средства на мемориал в деревне Борки

02.12.2019 — Разное | Горецкий вестник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Горецкий вестник


 

На территории нашей области есть особое место памяти и скорби – деревня Борки в Кировском районе, где 15 июня 1942 года фашистские каратели в течении одного дня уничтожили свыше 2000 мирных жителей: стариков, женщин, детей. Это самая массовая единовременная карательная акция за время Великой Отечественной войны.

 

Общественные организации собирают средства на мемориал в деревне Борки

 

В 2004 и 2008 годах в деревне Борки начато строительство мемориала памяти всех сожженных деревень Могилевской области.

Наш долг и святая обязанность – к 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне закончить возведение мемориала.

Мы, руководители общественных объединений Могилевской области, обращаемся к руководителям районов и городов, предприятий и организаций, а также ветеранам и молодежи, студентам и школьникам посильно поучаствовать в благотворительной акции по сбору средств на эти цели, через проведение субботников, спонсорскую помощь трудовых коллективов, профсоюзных организаций, личных пожертвований жителей области.

Каждый рубль – это вклад благодарных потомков в увековечение светлой памяти безвинно убиенных.

 

Реквизиты для перечисления: р/с BY 92 AKBB 36421290922877100000, код  AKBBBY21703, филиал 703 АСБ Беларусбанк. УНП 701217025.

Для ГУК « Централизованная клубная система Кировского района» с пометкой «Борки».


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  На территории нашей области есть особое место памяти и скорби – деревня Борки в Кировском районе, где 15 июня 1942 года фашистские каратели в течении одного дня...
 
Новости дня
Новости разные
 
За ДТП под Брянском, в котором трое погибли и пятеро пострадали, будут судить дальнобойщика из Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
02.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика