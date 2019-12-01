Общественные организации собирают средства на мемориал в деревне Борки

Источник материала: Горецкий вестник

На территории нашей области есть особое место памяти и скорби – деревня Борки в Кировском районе, где 15 июня 1942 года фашистские каратели в течении одного дня уничтожили свыше 2000 мирных жителей: стариков, женщин, детей. Это самая массовая единовременная карательная акция за время Великой Отечественной войны.







В 2004 и 2008 годах в деревне Борки начато строительство мемориала памяти всех сожженных деревень Могилевской области.

Наш долг и святая обязанность – к 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне закончить возведение мемориала.

Мы, руководители общественных объединений Могилевской области, обращаемся к руководителям районов и городов, предприятий и организаций, а также ветеранам и молодежи, студентам и школьникам посильно поучаствовать в благотворительной акции по сбору средств на эти цели, через проведение субботников, спонсорскую помощь трудовых коллективов, профсоюзных организаций, личных пожертвований жителей области.

Каждый рубль – это вклад благодарных потомков в увековечение светлой памяти безвинно убиенных.

Реквизиты для перечисления: р/с BY 92 AKBB 36421290922877100000, код AKBBBY21703, филиал 703 АСБ Беларусбанк. УНП 701217025.

Для ГУК « Централизованная клубная система Кировского района» с пометкой «Борки».