ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Каким будет новогодний Слуцк. Комментарий чиновника

02.12.2019 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Слуцк Город

Каким будет новогодний Слуцк. Комментарий чиновника

В Слуцке к Новому году установят четыре ёлки, которые начнут монтировать в начале декабря. А праздничное освещение включат немного позднее.

Об этом SlutskGorod рассказал начальник отдела архитектуры и строительства Слуцкого районного исполнительного комитета Александр Якубец.

Как пояснил Александр Якубец, установкой и освещением поручено заниматься работникам ЖКХ. Уже 9 декабря на центральной площади начнут устанавливать новогоднюю ёлку, которых в этом году разместят в 4 местах, включая 11-й городок и район Чехова.

Праздничное освещение в полном объёме должны включить 23 декабря. В планах властей города порадовать жителей Слуцка чем-то новым, однако по данному вопросу пока идут согласования.


Slutsk-Gorod.by

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Слуцке к Новому году установят четыре ёлки, которые начнут монтировать в начале декабря. А праздничное освещение включат немного позднее.
 
Новости дня
Новости разные
 
Общественные организации собирают средства на мемориал в деревне Борки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
02.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика