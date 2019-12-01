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Каким будет новогодний Слуцк. Комментарий чиновника
02.12.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В Слуцке к Новому году установят четыре ёлки, которые начнут монтировать в начале декабря. А праздничное освещение включат немного позднее.
Об этом SlutskGorod рассказал начальник отдела архитектуры и строительства Слуцкого районного исполнительного комитета Александр Якубец.
Как пояснил Александр Якубец, установкой и освещением поручено заниматься работникам ЖКХ. Уже 9 декабря на центральной площади начнут устанавливать новогоднюю ёлку, которых в этом году разместят в 4 местах, включая 11-й городок и район Чехова.
Праздничное освещение в полном объёме должны включить 23 декабря. В планах властей города порадовать жителей Слуцка чем-то новым, однако по данному вопросу пока идут согласования.
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В Слуцке к Новому году установят четыре ёлки, которые начнут монтировать в начале декабря. А праздничное освещение включат немного позднее.
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