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Все собранные за сегодня деньги «Бункер» отдаст на лечение Анастасии Демидович

02.12.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Все собранные за сегодня деньги «Бункер» отдаст на лечение Анастасии Демидович

Тренажёрный зал «Бункер» приглашает случчан присоединиться к благотворительной акции в помощь Анастасии Демидович, которая пройдёт сегодня. Для этого нужно просто прийти на тренировку и оплатить услуги зала.

Об этом сообщается в их группе на странице во Вконтакте. Все собранные в этот день средства будут перечислены на лечение девушки. 

Напомним, что у Насти саркома 4 стадии с поражением спинного мозга, позвоночника и ребра. Об этом SlutskGorod писал ранее.

Все собранные за сегодня деньги «Бункер» отдаст на лечение Анастасии Демидович

Помочь девушке можно, пополнив баланс номера МТС +375(29)523-79-93 или переводом средств на благотворительные счета, которые открыты в центре банковских услуг 615 - г.Слуцк, ул.Чехова, 22; УНП 100325912; МФО AKBBBY2X:

  • - белорусские рубли - транзитный счёт BY28AKBB38193821000170000000 на благотворительный счёт BY85AKBB31340000000900070000 в центре банковских услуг 615/Операционная служба, бессрочный
  • - доллары США - транзитный счёт BY28AKBB38193821000170000000 на благотворительный счёт BY07AKBB31341000000530070000 в центре банковских услуг 615/Операционная служба, бессрочный
  • - евро - транзитный счёт BY28AKBB38193821000170000000 на благотворительный счёт BY31AKBB31342000000480070000 в центре банковских услуг 615/Операционная служба, бессрочный

Назначение платежа: На имя Демидович Сергей Евгеньевич для лечения и реабилитации дочери Демидович Анастасии Сергеевны (УКАЗАТЬ СЧЁТ IBAN в бел.руб., долларах США или евро).

Осуществить благотворительный платеж можно как в учреждениях банка, так и посредством услуги «Произвольный платеж (платеж по реквизитам)» в инфокиосках, Интернет-банкинге и М-банкинге.

Подробнее историю Анастасии Демидович можно узнать в группе помощи Вконтакте. 


Большая благодарность Всем, кто откликнется и поможет!

Slutsk-Gorod.by

 
 
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Тренажёрный зал «Бункер» приглашает случчан присоединиться к благотворительной акции в помощь Анастасии Демидович, которая пройдёт сегодня. Для этого нужно...
 
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