|
Все собранные за сегодня деньги «Бункер» отдаст на лечение Анастасии Демидович
02.12.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Тренажёрный зал «Бункер» приглашает случчан присоединиться к благотворительной акции в помощь Анастасии Демидович, которая пройдёт сегодня. Для этого нужно просто прийти на тренировку и оплатить услуги зала.
Об этом
Напомним, что у Насти саркома 4 стадии с поражением спинного мозга, позвоночника и ребра. Об этом SlutskGorod
Помочь девушке можно, пополнив баланс номера МТС +375(29)523-79-93 или переводом средств на благотворительные счета, которые открыты в центре банковских услуг 615 - г.Слуцк, ул.Чехова, 22; УНП 100325912; МФО AKBBBY2X:
Назначение платежа: На имя Демидович Сергей Евгеньевич для лечения и реабилитации дочери Демидович Анастасии Сергеевны (УКАЗАТЬ СЧЁТ IBAN в бел.руб., долларах США или евро).
Осуществить благотворительный платеж можно как в учреждениях банка, так и посредством услуги «Произвольный платеж (платеж по реквизитам)» в инфокиосках, Интернет-банкинге и М-банкинге.
Подробнее историю Анастасии Демидович можно узнать в
Slutsk-Gorod.by
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тренажёрный зал «Бункер» приглашает случчан присоединиться к благотворительной акции в помощь Анастасии Демидович, которая пройдёт сегодня. Для этого нужно...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)