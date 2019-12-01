Разборки с родственниками и новая любовь. Как живет вдова Дмитрия Марьянова

Источник материала: Аргументы и факты

В октябре исполнилось ровно два года с того момента, как не стало Дмитрия Марьянова. 47-летний актер умер при странных обстоятельствах в реабилитационном центре «Феникс», где якобы лечился от алкоголизма. После его смерти многие поклонники и даже известные публичные люди обвинили в случившемся единственную супругу артиста: Ксению Бик. Как сегодня живет вдова Марьянова, рассказывают "АиФ".

Любовь с первого ряда

Ксения и Дмитрий впервые познакомились, когда актер приехал с гастролями в родной город девушки: Харьков. На спектакле «Ladies’ night» Бик вместе с мамой сидела в первом ряду и успела так приглянуться Марьянову, что в финале, во время поклонов, он кинул ей две розы и пригласил на концерт Гоши Куценко, который был в этот же вечер. Именно там будущие супруги встретились во второй раз. Дмитрий, известный своей любвеобильностью, чуть ли не с ходу предложил девушке «показать свой номер в отеле», она, естественно, отказалась. Но это не помешало им продолжить общение даже после отъезда Марьянова обратно в Москву. Двух недель настойчивых звонков от нового знакомого было достаточно, чтобы уговорить Ксению приехать в гости, правда, с условием, что жить она будет в гостинице. Вот только когда артист встретил девушку на вокзале, он тут же отвез ее к себе домой, а сам поехал по делам. Пока его не было, Бик не только навела порядок в холостяцкой квартире Марьянова, но еще и приготовила ужин из того, что нашла в полупустом холодильнике. Возможно, именно этим она его и покорила.

Несколько лет Дмитрий и Ксения жили в гражданском браке, а в 2015 году сыграли свадьбу, после которой девушке впервые пришлось столкнуться с агрессией фанаток мужа и других недоброжелателей. Тот факт, что кто-то смог наконец-то захомутать завидного холостяка, многим не давал спокойно жить. Бик обвиняли в том, что она вышла замуж по расчету и вообще не любит Дмитрия. Но по сравнению с той травлей, которая началась после смерти актера, все это теперь кажется несерьезным.



Дмитрий Марьянов с женой Ксенией. Фото: www.globallookpress.com

Крик о помощи

17 октября этого года, буквально через два дня после очередной годовщины смерти актера, в Сети появился трехминутный ролик, где Ксения Бик просила о помощи своих друзей. «Сегодня два года, как не стало Димы, и все эти два года я держала удар, вы видели, что я держалась как могла, использовала все возможные факты, но с таким количеством давления и беспрецедентной и неаргументированной лжи я уже справиться не смогу. Я вынуждена просить вас о помощи. SOS, больше я этого не выдержу», — говорила Бик. Попросить помощи вдова решила потому, что узнала о готовящейся пресс-конференции адвоката Виктории Крыловой, которая представляет интересы сына актера от модели Ольги Аносовой — Даниила Марьянова. Молодой человек вместе с мамой также должен был находиться на мероприятии, но в последний момент не пришел. По мнению Ксении, на пресс-конференции ее вместе с дочерью от первого брака Анфисой собирались «публично линчевать». Вдова признавалась, что страдает от постоянной «травли», а выступление адвоката могло спровоцировать новый виток ненависти к ней, ведь многие до сих пор обвиняют супругу артиста в его гибели: якобы это она поместила Марьянова в плохую реабилитационную клинику, где даже не было врачей. Кстати, Виктория Крылова тоже сделала на этом акцент в своем выступлении перед прессой. «В договоре черным по белому написано, что реабилитационный центр „Феникс“ не оказывает медицинские услуги и не является медицинским учреждением. Подписывая договор, этого нельзя было не заметить», — говорила адвокат.

Рассказы девушки о сильной алкогольной зависимости мужа, с которой она боролась на протяжении всего брака, также многие называют откровенней ложью. «Два года не прекращается шумиха вокруг имени Димы, возникают темы, связанные с Диминым якобы алкоголизмом, что очень ранит семью. Во-первых, эти темы не были известны даже моему доверителю. Это ужасно, что Даниил, который боготворил и любил отца, вдруг узнает с экранов страны, что его отец был алкоголиком», — делилась во время пресс-конференции с журналистами Крылова.

Естественно, Бик пришлось защищаться, для этого она отправилась на НТВ, в программу «Новые русские сенсации», где подробно поделилась своим видением ситуации. Вдова вспомнила разговор с директором реабилитационного центра «Феникс», которая сейчас является главной подозреваемой в деле о смерти Марьянова. Ксения созванивалась с ней в тот роковой день, когда погиб ее муж. «Она сказала мне, что если я заберу его, то все начнется заново. Вы сюда больше не вернетесь в ближайший период. Я взвесила все за и против: концерты с выпивкой практически каждый день, попытки куда-то уйти, он же мог по три раза с утра мусор выносить», — так Ксения пыталась объяснить, почему она сразу не забрала Дмитрия из «Феникса», когда тот почувствовал себя плохо. Но, кажется, ее оправдания только еще больше завели хейтеров, которые постоянно пишут вдове гневные послания и даже звонят. «Уже два года продолжается систематическая травля меня и дочки Анфисы. Я не могу на улицу спокойно выходить», — со слезами на глазах рассказывала Бик. Эта непростая ситуация усугубляется и спорами вокруг наследства актера.

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Вражда из-за наследства

После смерти актера СМИ тут же начали писать о многомиллионном наследстве Марьянова. Действительно, его родным и близким есть что делить. У Дмитрия были однокомнатная и трехкомнатная квартиры (в последней он жил с супругой), доля в квартире родителей, машина и два мотоцикла. Но за два года адвокаты всех претендующих на наследство сторон не смогли договориться о том, как все это поделить между отцом актера Юрием Георгиевичем, законной супругой и сыном Даниилом. Бик уверяет, что родственники покойного хотят получить от нее внушительную материальную компенсацию за ту самую «трешку», в которой она сейчас проживает. «17 августа 2018 года, еще год не прошел со смерти Димы, мне присылают расчет, по которому я должна Юрию Георгиевичу 4 млн 700 тыс., а Даниилу — 1 млн 89 тыс.», — рассказывала Бик «Новым русским сенсациям».

Кажется, после смерти мужа жизнь Ксении превратилась в сплошные судебные разбирательства с родственниками и оборону от хейтеров, однако это не совсем так. Несмотря ни на что, примерно полгода назад вдова встретила новую любовь. По словам Бик, именно этот человек помог ей не сломаться в сложной ситуации. Кстати, жениха она не скрывает и говорит, что Дмитрий никогда бы не осудил ее за то, что она попробовала начать все с чистого листа.