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Барановичская прокуратура помогла восстановить на работе незаконно уволенного сторожа

02.12.2019 12:35 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Суд Барановичского района и города Барановичи восстановил на работе незаконно уволенного мужчину, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Брестской области.

Барановичская прокуратура помогла восстановить на работе незаконно уволенного сторожа

В суде рассматривался иск к одному из предприятий города. Истец работал там с июля прошлого года в должности сторожа второго разряда. В этом сентябре руководство сообщило о решении изменить мужчине существенные условия труда. Причиной было названо сокращение площади охраняемой территории. Сторожу предложили перевод на 0,125 тарифной ставки с ежемесячной оплатой труда в размере Br41,25, ежедневным режимом работы с 8.00 до 9.00 и выходными по графику. Такие условия мужчина счет неприемлемыми и не согласился продолжать трудовые отношения, на основании чего он был уволен.

"Собрав доказательства и пояснения участников гражданского процесса, установлено, что прекращение трудовых отношений с мужчиной произведено с нарушениями законодательства. Более того, площадь охраняемой территории на предприятии не менялась, а работу истца в объеме полной ставки выполнял другой работник", - пояснили в прокуратуре.

С учетом мнения Барановичской межрайонной прокуратуры суд решил восстановить мужчину на работе в прежней должности. В его пользу взыскано Br530 среднего заработка за время вынужденного прогула и компенсация морального вреда.

Наниматель не обжаловал решение суда, оно вступило в законную силу.

 
 
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  Суд Барановичского района и города Барановичи восстановил на работе незаконно уволенного мужчину, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Брестской...
 
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