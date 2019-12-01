ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Тренинг по "Зеленым школам" пройдет в г. Брест 3-5 декабря

02.12.2019 12:35 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

3-5 декабря 2019 года обучающий тренинг для педагогов и преподавателей учреждений образования по реализации образовательного проекта «Зелёные школы» пройдет в г. Брест на базе ГУО «Брестский областной центр туризма и краеведения детей и молодежи» по адресу ул. Тихая, 4

Тренинг по "Зеленым школам" пройдет в г. Брест 3-5 декабря

Всего более 500 педагогических работников примут участие в 28 трёхдневных обучающих тренингах в Брестской, Витебской, Гродненской, Минской, Могилевской, Гомельской областях и г. Минске (по 4 обучающих тренинга в каждой области и г. Минске) с ноября 2019 по февраль 2020 года.

Тренинги пройдут по программе повышения квалификации педагогических работников образовательного проекта «Зелёные школы» и с учетом особенностей его реализации в каждой области страны. Для освещения отдельных тем приглашены профильные специалисты по различным экологическим направлениям.

Участники тренингов смогут обменяться опытом, актуализировать и углубить знания по направлениям проекта (биоразнообразие, энергосбережение, водосбережение, обращение с отходами, информационно-экологические мероприятия по работе с местным сообществом, качество атмосферного воздуха), и ознакомится с возможностями использования Орхусской конвенции в своей работе.

Педагоги получат стимул для продолжения активной деятельности по реализации проекта «Зелёные школы» и в дельнейшем смогут поделиться с коллегами и учащимися учреждений образования по всей Беларуси полученной информацией. Это поможет расширить сеть учреждений Беларуси, которые реализуют проект, а также ускорит получение учреждениями образования статуса “Зеленая школа”.

Тренинги пройдут в рамках проекта «Вовлечение общественности в экологический мониторинг и улучшение управления охраной окружающей среды на местном уровне», финансируемого Европейским союзом и реализуемого Программой развития ООН в Беларуси в партнерстве с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и Министерством образования Республики Беларусь.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  3-5 декабря 2019 года обучающий тренинг для педагогов и преподавателей учреждений образования по реализации образовательного проекта «Зелёные школы» пройдет в г....
 
Новости дня
Новости разные
 
«Прогулки с динозаврами». Как рисунки белорусского биолога попали в National Geographic
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
02.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика