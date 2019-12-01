Источник материала: Виртуальный Брест

3-5 декабря 2019 года обучающий тренинг для педагогов и преподавателей учреждений образования по реализации образовательного проекта «Зелёные школы» пройдет в г. Брест на базе ГУО «Брестский областной центр туризма и краеведения детей и молодежи» по адресу ул. Тихая, 4





Всего более 500 педагогических работников примут участие в 28 трёхдневных обучающих тренингах в Брестской, Витебской, Гродненской, Минской, Могилевской, Гомельской областях и г. Минске (по 4 обучающих тренинга в каждой области и г. Минске) с ноября 2019 по февраль 2020 года.

Тренинги пройдут по программе повышения квалификации педагогических работников образовательного проекта «Зелёные школы» и с учетом особенностей его реализации в каждой области страны. Для освещения отдельных тем приглашены профильные специалисты по различным экологическим направлениям.

Участники тренингов смогут обменяться опытом, актуализировать и углубить знания по направлениям проекта (биоразнообразие, энергосбережение, водосбережение, обращение с отходами, информационно-экологические мероприятия по работе с местным сообществом, качество атмосферного воздуха), и ознакомится с возможностями использования Орхусской конвенции в своей работе.

Педагоги получат стимул для продолжения активной деятельности по реализации проекта «Зелёные школы» и в дельнейшем смогут поделиться с коллегами и учащимися учреждений образования по всей Беларуси полученной информацией. Это поможет расширить сеть учреждений Беларуси, которые реализуют проект, а также ускорит получение учреждениями образования статуса “Зеленая школа”.

Тренинги пройдут в рамках проекта «Вовлечение общественности в экологический мониторинг и улучшение управления охраной окружающей среды на местном уровне», финансируемого Европейским союзом и реализуемого Программой развития ООН в Беларуси в партнерстве с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и Министерством образования Республики Беларусь.