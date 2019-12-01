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Мышиное королевство и новогоднее настроение: ярмарки на Гоголя и Ленина принимают покупателей

02.12.2019 12:35 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В первый день зимы вместе с первым легким снегом в Бресте в полную силу заработали предновогодние ярмарки. ZaryaBy прогулялась по центру города и уже встретила Деда Мороза и Снегурочку.

Мышиное королевство и новогоднее настроение: ярмарки на Гоголя и Ленина принимают покупателей

фото Валерии ИОВИК

Мышиное королевство и новогоднее настроение: ярмарки на Гоголя и Ленина принимают покупателей

Самая оживленная торговля развернулась традиционно в сквере на улице Гоголя. Абсолютно все деревянные домики подготовились к наплыву первых покупателей. И не зря! В некоторых точках очень активно идет торговля. Брестчане берут мишуру, светодиодные гирлядны, скатерти и полотенчики с символом наступающего года. К слову, милых мышек на прилавках ­– на любой вкус!

Мышиное королевство и новогоднее настроение: ярмарки на Гоголя и Ленина принимают покупателей

Мышиное королевство и новогоднее настроение: ярмарки на Гоголя и Ленина принимают покупателей

Мышиное королевство и новогоднее настроение: ярмарки на Гоголя и Ленина принимают покупателей

Мышиное королевство и новогоднее настроение: ярмарки на Гоголя и Ленина принимают покупателей

Мышиное королевство и новогоднее настроение: ярмарки на Гоголя и Ленина принимают покупателей

Мышиное королевство и новогоднее настроение: ярмарки на Гоголя и Ленина принимают покупателей

Мышиное королевство и новогоднее настроение: ярмарки на Гоголя и Ленина принимают покупателей

Мышиное королевство и новогоднее настроение: ярмарки на Гоголя и Ленина принимают покупателей

Мышиное королевство и новогоднее настроение: ярмарки на Гоголя и Ленина принимают покупателей

Мышиное королевство и новогоднее настроение: ярмарки на Гоголя и Ленина принимают покупателей

Мышиное королевство и новогоднее настроение: ярмарки на Гоголя и Ленина принимают покупателей

Мышиное королевство и новогоднее настроение: ярмарки на Гоголя и Ленина принимают покупателей

Мышиное королевство и новогоднее настроение: ярмарки на Гоголя и Ленина принимают покупателей

Мышиное королевство и новогоднее настроение: ярмарки на Гоголя и Ленина принимают покупателей

Мышиное королевство и новогоднее настроение: ярмарки на Гоголя и Ленина принимают покупателей

Мышиное королевство и новогоднее настроение: ярмарки на Гоголя и Ленина принимают покупателей

Мышиное королевство и новогоднее настроение: ярмарки на Гоголя и Ленина принимают покупателей

Мышиное королевство и новогоднее настроение: ярмарки на Гоголя и Ленина принимают покупателей

Мышиное королевство и новогоднее настроение: ярмарки на Гоголя и Ленина принимают покупателей

Мышиное королевство и новогоднее настроение: ярмарки на Гоголя и Ленина принимают покупателей

Мышиное королевство и новогоднее настроение: ярмарки на Гоголя и Ленина принимают покупателей

Мышиное королевство и новогоднее настроение: ярмарки на Гоголя и Ленина принимают покупателей

Мышиное королевство и новогоднее настроение: ярмарки на Гоголя и Ленина принимают покупателей

Мышиное королевство и новогоднее настроение: ярмарки на Гоголя и Ленина принимают покупателей

Мышиное королевство и новогоднее настроение: ярмарки на Гоголя и Ленина принимают покупателей

Мышиное королевство и новогоднее настроение: ярмарки на Гоголя и Ленина принимают покупателей

Мышиное королевство и новогоднее настроение: ярмарки на Гоголя и Ленина принимают покупателей

Мышиное королевство и новогоднее настроение: ярмарки на Гоголя и Ленина принимают покупателей

Мышиное королевство и новогоднее настроение: ярмарки на Гоголя и Ленина принимают покупателей

Мышиное королевство и новогоднее настроение: ярмарки на Гоголя и Ленина принимают покупателей

Мышиное королевство и новогоднее настроение: ярмарки на Гоголя и Ленина принимают покупателей

Мышиное королевство и новогоднее настроение: ярмарки на Гоголя и Ленина принимают покупателей

Мышиное королевство и новогоднее настроение: ярмарки на Гоголя и Ленина принимают покупателей

Мышиное королевство и новогоднее настроение: ярмарки на Гоголя и Ленина принимают покупателей

Мышиное королевство и новогоднее настроение: ярмарки на Гоголя и Ленина принимают покупателей

На Пушкинской также есть домики с украшениями и мягкими игрушками, но все же акцент тут сделан на вкусную еду и теплые напитки. Чай, глинтвейн, хот-доги, блинчики – всё, что было и в прошлом году и по тем же ценам.

На площади Ленина, где впервые в этом году также появились домики, пока популярностью пользуются традиционные развлечения от брестского парка культуры и отдыха: карета, паровозик, печка Емели и ослик. А Дед Мороз и Снегурочка, которые прогуливаются рядом, за рассказанный стишок любому дают подарок. Вот так и праздник к нам приходит…

Мышиное королевство и новогоднее настроение: ярмарки на Гоголя и Ленина принимают покупателей

Мышиное королевство и новогоднее настроение: ярмарки на Гоголя и Ленина принимают покупателей

Мышиное королевство и новогоднее настроение: ярмарки на Гоголя и Ленина принимают покупателей

Мышиное королевство и новогоднее настроение: ярмарки на Гоголя и Ленина принимают покупателей

Мышиное королевство и новогоднее настроение: ярмарки на Гоголя и Ленина принимают покупателей

Мышиное королевство и новогоднее настроение: ярмарки на Гоголя и Ленина принимают покупателей

Мышиное королевство и новогоднее настроение: ярмарки на Гоголя и Ленина принимают покупателей

Мышиное королевство и новогоднее настроение: ярмарки на Гоголя и Ленина принимают покупателей

Мышиное королевство и новогоднее настроение: ярмарки на Гоголя и Ленина принимают покупателей

Мышиное королевство и новогоднее настроение: ярмарки на Гоголя и Ленина принимают покупателей

Мышиное королевство и новогоднее настроение: ярмарки на Гоголя и Ленина принимают покупателей

Мышиное королевство и новогоднее настроение: ярмарки на Гоголя и Ленина принимают покупателей

 
Теги: Брест
 
 
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  В первый день зимы вместе с первым легким снегом в Бресте в полную силу заработали предновогодние ярмарки. ZaryaBy прогулялась по центру города и уже встретила Деда...
 
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