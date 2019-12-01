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Брестчане взяли «серебро» на Чемпионате мира по танцам на колясках

02.12.2019 12:35 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

На проходившем в г. Бонн (Германия) с 29 ноября по 1 декабря Чемпионате мира по танцам на колясках белорусская пара Анна Сиротюк и Игорь Кулешов (латиноамериканская программа, класс 1) завоевали серебряные медали.

Брестчане взяли «серебро» на Чемпионате мира по танцам на колясках

В соревнованиях участвовали 225 спортсменов из 26 стран, разыгран 21 комплект медалей.

Брестчане взяли «серебро» на Чемпионате мира по танцам на колясках

 

 
 
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  На проходившем в г. Бонн (Германия) с 29 ноября по 1 декабря Чемпионате мира по танцам на колясках белорусская пара Анна Сиротюк и Игорь Кулешов (латиноамериканская...
 
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