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Брестчане взяли «серебро» на Чемпионате мира по танцам на колясках
02.12.2019 12:35 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
На проходившем в г. Бонн (Германия) с 29 ноября по 1 декабря Чемпионате мира по танцам на колясках белорусская пара Анна Сиротюк и Игорь Кулешов (латиноамериканская программа, класс 1) завоевали серебряные медали.
В соревнованиях участвовали 225 спортсменов из 26 стран, разыгран 21 комплект медалей.
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На проходившем в г. Бонн (Германия) с 29 ноября по 1 декабря Чемпионате мира по танцам на колясках белорусская пара Анна Сиротюк и Игорь Кулешов (латиноамериканская...
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