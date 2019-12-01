На трассе М10 из грузовика вывалится груз и размазался по дороге

Источник материала: Виртуальный Брест

ДТП произошло на трассе М10, в районе 513-го километра, у Антопольской заправки.





Обстоятельства не очень понятны, вероятно, произошло разрушение грузового отсека, может быть в результате ДТП.

В итоге часть груза оказалась на проезжей части. Водители говорят, что это молоко.