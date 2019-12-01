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На трассе М10 из грузовика вывалится груз и размазался по дороге
02.12.2019 12:35 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ДТП произошло на трассе М10, в районе 513-го километра, у Антопольской заправки.
Обстоятельства не очень понятны, вероятно, произошло разрушение грузового отсека, может быть в результате ДТП.
В итоге часть груза оказалась на проезжей части. Водители говорят, что это молоко.
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