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На трассе М10 из грузовика вывалится груз и размазался по дороге

02.12.2019 12:35 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

ДТП произошло на трассе М10, в районе 513-го километра, у Антопольской заправки.

На трассе М10 из грузовика вывалится груз и размазался по дороге

Обстоятельства не очень понятны, вероятно, произошло разрушение грузового отсека, может быть в результате ДТП.

В итоге часть груза оказалась на проезжей части. Водители говорят, что это молоко.

 
 
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  ДТП произошло на трассе М10, в районе 513-го километра, у Антопольской заправки. Обстоятельства не очень понятны, вероятно, произошло разрушение грузового отсека,...
 
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