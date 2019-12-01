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Производители Брестской области открыли 8 новых рынков сбыта

02.12.2019 12:35 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Производители Брестской области открыли за январь-сентябрь 8 новых рынков сбыта, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления внешнеэкономических связей и инвестиционной деятельности комитета экономики облисполкома Сергей Тележинский.

Производители Брестской области открыли 8 новых рынков сбыта

Предприятия региона в этом году поставляли свою продукцию в 103 страны. Среди новых рынков сбыта - Афганистан, Бангладеш, Гвинея, Кабо-Верде, Кот-д'Ивуар, Нигер, Руанда, Сальвадор. В результате экспорт товаров с брестской маркой в страны дальней дуги за 9 месяцев увеличился в 1,4 раза до $39 млн.

В целом экспорт товаров, произведенных в Брестской области (без учета предприятий республиканского подчинения, а также нефти и нефтепродуктов), за январь-сентябрь превысил $1,4 млрд с темпом роста 108,3% к аналогичному периоду прошлого года (при задании на 9 месяцев 104,2%). Сальдо во внешней торговле сложилось положительное.

Традиционно область удерживает первое место в стране по объемам экспорта сельскохозяйственной продукции и продуктов питания. За рубеж поставлено товаров этой группы на $985,3 млн, что составляет четверть республиканского объема. В пятерке основных экспортеров Брестчины - ОАО "Савушкин продукт", СП "Санта-Бремор", "Газоаппарат, ЗАО "Холдинговая компания "Пинскдрев", Кобринский маслосырзавод.

Из общего объема экспорта 70,5% приходится на российские регионы (73% - за аналогичный период 2018 года). На 15% (до $208,3 млн) выросли поставки в страны Евросоюза. В частности, в полтора и более раз увеличен экспорт в Литву, Чехию, Австрию, почти на треть - в Польшу и Латвию, в 1,2 раза - в Венгрию, Румынию, Словакию. Одним из приоритетных направлений работы по диверсификации экспорта является развитие сотрудничества с Китаем. За январь-сентябрь экспортные поставки в КНР выросли в 1,4 раза и составили $23,1 млн.

Стимулировать активность производителей на внешних рынках призван указ о поддержке экспорта, подписанный в ноябре этого года. В частности, предусматривается возможность компенсации за счет средств республиканского бюджета до 50% расходов экспортеров по участию в международных специализированных выставках в иностранных государствах.

"Сейчас составляем план выставок на следующий год. Предприятия уже присылают заявки, мы их анализируем. В сфере наших интересов Эфиопия, ЮАР, Иран, Алжир, Ангола, Пакистан, Япония, Объединенные Арабские Эмираты (тем более что в Дубае пройдет всемирная выставка"Экспо-2020"). Планируем выставки во Вьетнаме, Сирии, Турции, Молдове, Омане. Прорабатывается вопрос участия в выставках в Китае - в провинциях, с которыми у Брестской области подписаны соглашения о сотрудничестве. В целом хотим охватить примерно 35 специализированных и международных импортных выставок", - отметил Сергей Тележинский.

 
 
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