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Выпадет ли снег на Новый год и ждать ли аномальных морозов? Какой будет зима в этом году

02.12.2019 12:35 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Будет ли снег на Новый год, а зима — морозной и снежной? Российские и американские синоптики и специалист по народным приметам рассказали, какой погоды ждать следующие три месяца.

Выпадет ли снег на Новый год и ждать ли аномальных морозов? Какой будет зима в этом году

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По прогнозу американцев, в Беларуси зимой будет неустойчивая погода

Долгосрочный прогноз на сезон белорусские синоптики не составляют. Росгидромет же делает вероятностные прогнозы температурного режима в России, и в этот раз российские специалисты сделали его и на отопительный период 2019−2020 годов.

По прогнозу в Смоленской, Брянской и Псковской областях России, которые граничат с Беларусью, температура на протяжении всей зимы будет около нормы. И если и возникнут какие-то колебания, то в сторону более теплой погоды, чем холодной.

Выпадет ли снег на Новый год и ждать ли аномальных морозов? Какой будет зима в этом году

Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Американская медиакомпания AccuWeather, которая предоставляет коммерческие услуги прогнозирования погоды по всему миру, уже опубликовала прогноз погоды на зиму.

Беларусь на их карте обозначена под английским словосочетанием cold waves, что говорит о холодных потоках воздуха. Американцы предполагают, что в Восточной Европе будет холодно в начале зимы, однако потом температура может быть немного выше средней, а вот обильные снегопады возможны в конце января — феврале.

Народные приметы не предсказывают снег на Новый год

Этнолог и фольклорист Елена Довнар-Запольская рассказывает, что по народным приметам зима, скорее всего, будет не морозной. Морозы традиционно придут к Крещению в январе. И судя по всему, снега на Новый год тоже не будет. Считалось, что если снег есть на Дмитриев день 8 ноября, то он будет и на Новый год, и Рождество. А в этом году снега в этот день не было.

14 октября был Покров Пресвятой Богородицы. По этому дню в народе определяли, какой будет погода зимой. Говорили так: «Які Пакроў, такой будзе і зіма, аж да самай вясны». У нас на Покров была аномально теплая погода.

Выпадет ли снег на Новый год и ждать ли аномальных морозов? Какой будет зима в этом году

Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

21 ноября был Михайлов день, и был сильный ветер, было морозно и очень неприятно на улице. Люди верили, что если в этот день такая погода, то 19 декабря, в День Святителя Николая, будет оттепель.

Выпадет ли снег на Новый год и ждать ли аномальных морозов? Какой будет зима в этом году

Сам по себе декабрь будет определять погоду не только на оставшуюся зиму, но и весну, и лето. В народе была такая пословица: «У снежні адкрытае вуха, то летам хораша і суха». А первые три дня декабря маркируют весь месяц. К 7 декабря, когда начинается период девичьих гаданий, может пойти и снег.

 
 
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  Будет ли снег на Новый год, а зима — морозной и снежной? Российские и американские синоптики и специалист по народным приметам рассказали, какой погоды ждать...
 
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