В Могилевской области до конца года введут 6 котельных на местном топливе

Источник материала: Маяк Преднепровья

В Могилевской области до конца года введут 6 котельных на местных видах топлива. В Климовичах и Кировске работы уже завершили. Как сообщили в управлении ЖКХ облисполкома, на очереди еще 4 объекта, в их числе котельная в микрорайоне «Колос» Быхова и в агрогородке Дашковка Могилевского района.

Одну котельную, которая будет работать на дровах, запустят в Кричеве на пер. 1-м Партизанском. Работы скоро финишируют. По словам директора Кричевского УКПП «Коммунальник» Олега Халимоненко, здесь будут работать два котла на местных видах топлива по 0.45 МВт. Они придут на смену газовым устройствам для получения тепловой энергии.

В Могилевской области доля местных видов топлива в системе ЖКХ сейчас превышает 50%. Щепу коммунальщики закупают в лесхозах и заготавливают сами. Местное топливо обходится дешевле.

В 2020 году в Могилевской области котельных, которые работают на МВТ, станет еще больше. Началась разработка проектно-сметной документации по 5 объектам. Котельные на местных видах топлива появятся в Хотимске, Горках, Славгороде, Могилевском районе. А еще в Шклове мощностью 15 МВт. Для реализации проектов привлекут средства Европейского банка реконструкции и развития.