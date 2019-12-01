Вопреки обстоятельствам: история Алексея Степанцова

Источник материала: Маяк Преднепровья

«Если когда-нибудь станет напрасно жить, болью наполнит грудь, как волной, дай мне, Господь, тогда миг тот определить, чтобы прошла беда стороной…». Слова песни под аккомпанемент гитары волной разлились по комнате. Их смысл заставил еще более сконцентрироваться на фигуре исполнителя, сидящего напротив. Алексей Степанцов из деревни Городец аккуратно перебирает струны, устремив взгляд сквозь слушательницу. Эти глаза… Голубые и бездонные… Сложно понять сходу, что полноценно воспринимать ими окружающий мир Алексей просто не может. Молодой мужчина практически полностью лишен зрения.





Недетские испытания

Как и большинство мальчишек, Алексей рос подвижным ребенком. После школы гонял мяч на футбольном поле, «рассекал» на велосипеде по сельским дорогам. Вечерами, разгоряченный активным отдыхом и времяпрепровождением на свежем воздухе, садился за уроки.

— Мне было лет одиннадцать, когда стал замечать, что строчки в открытой книге «пляшут», а буквы на страницах расплываются, — вспоминает первые тревожные «звоночки» мужчина.

Родители забеспокоились, забили тревогу, стали возить по врачам. Начались многочисленные обследования, подбор лечения. Вот только результата все не было. Зрение не только не восстановилось, оно продолжало стремительно ухудшаться. Медики делали все возможное, но положительной динамики не было. Болезнь прогрессировала…

Подростковый период. Пожалуй, для любого человека он всегда полон ярких воспоминаний: первая любовь, школьные друзья, новые увлечения. Все это было и у Алексея. Только, пожалуй, с одной оговоркой, имя которой «недуг».

Девятый класс Алексей заканчивал в Шклове, в специальном учреждении, где обучаются дети, имеющие проблемы со зрением. Парня хватило на год, а после на семейном совете Степанцовы приняли непростое решение: аттестат о среднем образовании Леша все же получит на малой родине.

Учеба в выпускных классах не дается легко никому. Алексею же было тяжелее вдвойне. Материал, который школьники могли прочесть, и, соответственно, усвоить зрительно, парню приходилось воспринимать исключительно на слух — глаза стали «предателями». Зато память не подводила.

— Моя фамилия была одиннадцатой в школьном журнале, — улыбается мой собеседник. – Пока до меня очередь дойдет к доске выходить, чтобы стихотворение наизусть рассказать, я уже его запомню. Очень друзья и родители помогали, когда те же самые крупные литературные произведения приходилось изучать. Чтение вслух в нашей семье стало делом обычным…

Кстати, Алексей признается: рельефно-точечный тактильный шрифт Брайля он хоть и усвоил, но бегло пользоваться им так и не научился. И на то была объективная причина.

Не видеть, но слышать

Практически одновременно с потерей зрения у Алексея появилось хобби — игра на гитаре. Кто-то из ребят принес инструмент, показал парню несколько аккордов. С тех пор Алексей практически не расстается с гитарой. За годы подушечки пальцев огрубели и потеряли чувствительность, необходимую для чтения и письма тактильным приемом.

Неожиданно обретенное хобби помогло определиться с работой. Потеря зрения на тот момент была частичной – это позволяло трудиться. Алексея с радостью приняли в Городецкий сельский Дом культуры. Работа аккомпаниатором, постоянное общение с людьми не дали возможности болезни надломить сильного по духу мужчину.

Конечно, о проблемах Алексея Степанцова в Городце знали все: деревня – не город. Но недуг не стал барьером между особенным человеком и внешним миром. Открытость, доброжелательность и искренняя любовь к музыке сельчанина были по-настоящему «заразительными». Местные всегда с удовольствием слушали композиции в его исполнении – очень уж душевно пел Алексей, ему под стать вторила и гитара.

Будучи «самоучкой», молодой мужчина всегда играл на слух. Освоить нотную грамоту не представлялось возможности опять-таки из-за недуга.

— Если мне понравилась песня, то я ее обязательно выучу, — уверенно говорит собеседник. – Подберу музыку на слух, порепетирую… Тексты песен я по-прежнему быстро запоминаю.

Гитара – популярный среди молодежи инструмент. Мальчишки из Городца потянулись за талантливым аккомпаниатором. Свои умения игры на инструменте этот особенный человек стал передавать и детям. Полезным делом Алексей занимается и сейчас. Даже несмотря на то, что минувшим летом пришлось распрощаться с работой в сельском Доме культуры. И сейчас Алексей Степанцов здесь желанный гость, в учреждение культуры он теперь приходит уже в качестве участника художественной самодеятельности, подставляет плечо бывшим коллегам.

Свыкнуться — не значит, сломаться

Безусловно, у Алексея не стопроцентная потеря зрения. Он различает тона одежды собеседницы, но делит их лишь на «светлые» и «темные». Не более. Дальше – размытые пятна и помехи…

Годы жизни бок о бок с недугом заставили свыкнуться с неприятным «соседством». А еще научили не унывать и всегда оставаться оптимистом.

Алексей уверенно заявляет: он абсолютно адаптирован в повседневной жизни. Все нехитрые дела по дому он делает без особых усилий. Словно в подтверждение сказанному, как настоящий джентльмен, предлагает журналисту «МП» кофе. От помощи вежливо, но настойчиво отказывается.

Гранулы для приготовления напитка аккуратно засыпаются в чашку, такими же точными движениями наливается и вода из закипевшего электрочайника, на стол ставится вазочка с печеньем и конфетами. Для обычного человека этот алгоритм действий прост и привычен. Алексей с ним тоже справляется на «отлично». Одно «но» — на манипуляции уходит немного больше времени, чем у всех нас.

Такова его жизнь. Теперь в ней нет место спешке и суете. Все действия и перемещения делаются с точностью лишь на знакомой территории.

— Я легко передвигаюсь по дому, спокойно хожу по деревне и даже в райцентре чувствую себя уверенно, — делится Алексей. – Все бордюры, неровности на дороге изучил за годы…

В большом городе сложнее. Здесь уже без посторонней помощи не обойтись.

— Я не стесняюсь своей болезни, — откровенничает Алексей. – В ней нет ничего зазорного. Прошу продавцов в магазине сказать цены или подать нужный товар. На остановке общественного транспорта прошу назвать номер подъезжающего троллейбуса или автобуса.

Болезнь не закрыла Алексея в четырех стенах дома, не изолировала его от общества. Он активный и коммуникабельный. В телефонной книге современного смартфона – масса номеров. Все они нужные, важные. За именами и фамилиями – десятки друзей. У многих – такие же проблемы со здоровьем. Как и Алексей Степанцов, они тоже научились с ними жить полноценно.

— Да, мы не видим окружающий нас мир во всем его разнообразии цветов и красок, — рассуждает молодой мужчина. – Но мы слышим его звуки, чувствуем запахи, осязаем то, что вокруг нас. Все остальные чувства у нас более обострены. А значит, нужно уметь этим пользоваться.

Не роптать на судьбу, которая без предупреждения поставила подножку. Не сломаться под тяжестью обстоятельств. Научиться жить, несмотря на трудности. Эти правила Алексей много лет назад взял для себя за основу. Справился, преодолел все то, что когда-то казалось не просто сложным, скорее, невозможным. Болезнь так и не сумела взять над ним верх.

Алеся ЦАРЕВА.