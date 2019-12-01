Журналист «МП» меняет профессию: о работе водителю автобуса

Источник материала: Маяк Преднепровья

Еще с детства помню, как приходилось добираться в соседнюю деревню, где располагалась школа, на занятия. Случалось, что и пешком шла со сверстниками по 3-4 километра. Ведь подвоза школьников тогда не было. Благо, что рейсовый автобус трижды в неделю ездил в нашу сторону. Тогда детей и подростков в салон «набивалось» будто «сельдей» в бочку, а водителю приходилось выходить и закрывать дверь салона руками …

Вообще-то, пассажиры видят лишь внешнюю сторону профессии водителя. Мол, сел за руль, обилетил пассажиров, поехал, высадил. Я же решила познакомиться, так сказать, с обратной стороной «медали». И на собственном примере рассказать обо всех «прелестях» водительского труда.

Мало кто задумывается, что водителю автобуса нужно вставать каждый день в 4 часа утра, чтобы в 5.00 уже быть на работе: подготовить транспорт к выезду на линию, получить путевой лист, отметить в нем допуск механика, пройти предрейсовый медосмотр. И только после этого поехать на заправку.

В диспетчерской автовокзала в 6 утра собираются все водители маршрутных автобусов, которым предстоит получить билетно-учетный лист, табличку о маршрутном движении и отправиться в путь.





Первый рейс кассир Людмила Бондаренко объявляет на деревню Чечевичи с временем отправления в 6.20, затем приглашает пассажиров к другой платформе, где отправляется автобус по маршруту Быхов -Липовка.

Моим «гидом» в профессию стал опытный водитель автобуса Быховского филиала «Автопарк №6» ОАО «Могилевоблавтотранс» Василий Лайков. Наш маршрут — Быхов -Онелино. До конечного населенного пункта расстояние почти 50 километров. В 6.35 автобус подается на вторую посадочную площадку. Несмотря на то, что до деревни Онелино автобус ходит дважды в неделю — по средам и воскресеньям — в салон автобуса зашли лишь два пассажира. Стоимость билета до конечной остановки — 4 рубля 41 копейка. Дачный сезон хотя и закончился, но пенсионеры по-прежнему основные пассажиры.

— В салоне 22 посадочных места и 13 пассажиров можно взять, чтобы они ехали стоя, — поясняет мне, «новичку» в профессии, водитель Лайков, проводя своеобразный инструктаж.

В салоне автобуса, как и положено, установлен видеорегистратор, работает система навигации.

— А это наши «вип-клиенты», — улыбаясь, говорит о постоянных, уже знакомых ему пассажирах, Василий.

Действительно, из города на село ранним утром обычно едут учителя на работу. Вот уже 6 лет добирается общественным транспортом учитель химии и биологии Поляниновичского УПК Светлана Лапунова.

— По понедельникам и четвергам автобус в ту сторону ходит только до деревни Палки. А вот по вторникам и пятницам приходится добираться на попутках, — рассказывает учитель истории Маргарита Комарова. — Уроки у нас начинаются в 9 часов, так что всегда успеваем своевременно приехать.

Передвигаемся в темное время суток с включенным ближним светом фар, выезжаем за город. Чтобы в пути не отвлекать своего напарника, беседую с пассажирами.

— Наша школа одна из лучших сельских средних школ, — в один голос твердят учителя. Она двухэтажная, просторная. Вот только учеников с каждым годом становится все меньше и меньше, — сожалеют они. — Сейчас в ней обучаются 26 учащихся. А вторых, седьмых и десятых классов нет совсем.

Максимальная скорость на пригородном маршруте по трассе не превышает 70 километров. Но из-за недостаточной видимости на дороге стрелка спидометра показывает не более 60 км/ в час. По маршруту движения салон автобуса понемногу заполняется пассажирами.

У водителя автобуса, замечу, скользящий график работы, порой без выходных. Приехал с одного рейса, небольшой отдых (примерно 1-2 часа ) и тут же отправляют по другому маршруту. Больше всего пригородных маршрутов по пятницам, субботам и воскресеньям, из-за чего в эти дни выходных у водителей практически не бывает. Вот и сейчас один автобус задействован на отправке детей на оздоровление, другой уже в 6 утра повез призывников.

На остановочном пункте Поляниновичи автобус плавно разворачивается возле магазина, держит курс на деревню Палки. По пути его следования познаю «тонкости» профессии дальше. Оказывается, каждый день у водителя автобуса может быть несколько разных маршрутов, которые ему досконально известны и после которых к концу рабочего дня он очень сильно устает. Поэтому остаются верны своей профессии далеко не все. Да и женщин в этой профессии не увидишь. С одной стороны, работа утомительная и даже стрессовая, а с другой — почитаемая, не каждому по плечу. Наверное, поэтому в автопарке давно сложился «костяк» опытных водителей. Здесь случайных людей нет.

В автопарке 15 автобусов и столько же водителей, в числе которых сын Василия Лайкова — Александр. Молодому водителю есть у кого перенимать опыт и с кого брать пример. Ведь у старшего Лайкова за плечами 30 лет непрерывного стажа работы именно водителем автобуса.

Бывают не только сложные маршруты, но и сложные погодные условия. Зимой снег, гололед, заносы. На дороге без постоянной концентрации внимания никак не обойтись. Ведь человек за рулем ответственен за сохранность жизни и безопасность не одного десятка человек, находящихся в салоне.

— Да, далеко не каждый готов следить за ситуацией на дорогах и при этом выслушивать недовольство отдельных пассажиров, — вслух размышляю я.

— Дебоширов высаживаем, а нетрезвых пассажиров имеем право не обслуживать, — вступает в разговор Василий, — а на тех, кто иногда любит побрюзжать, просто не обращаем внимания.

Со всеми пассажирами найти общий язык водителю, понятно, нелегко, но он справляется с задачей успешно: соблюдает культуру общения, не грубит, взаимовежлив. Тогда порядок в салоне обеспечен постоянно.

«Быть всегда в норме» — еще одно требование к водителям. Раз в три года необходимо обязательно проходить водительскую медицинскую комиссию, а после 50-летнего возраста — каждый год.

Сразу за населенным пунктом заканчивается асфальт, дальше автобус движется по гравийной дороге.

На остановочном пункте в деревни Палки в автобус садятся два пассажира. Супруги Зайцевы все просчитали заранее. Чтобы было дешевле добраться до города, едут от Палок до Полянинович, где выходят из автобуса и ждут, пока он съездит на конечную станцию и вернется на эту остановку.

Пенсионеры обычно хвалят водителя за внимательность и вежливое обслуживание. Попутно рассказывают, что едут на рынок за продуктами, вещами, ибо магазина в деревне нет, а автолавка приезжает только 2 раза в неделю.

Бывают случаи, что в автобусах пассажиры забывают зонты, сумки. Тогда доставляют «ничейный» груз в диспетчерскую. За годы работы Василия в салоне автобуса была и кража сумки. Но, благодаря бдительности и осмотрительности, а также помощи сотрудника милиции, который ехал в автобусе, сумку удалось быстро вернуть владельцу.

До остановочного пункта Онелино уже рукой подать. В этой отдаленной деревеньке всего-то 5 жилых домов. Так что по приезде в автобус заходит только одна женщина с увесистой поклажей. По дороге пенсионерка рассказывает, что ее из соседней деревни Зимница Славгородского района подвезли на легковом автомобиле. Теперь вот едет погостить на несколько дней к сестре, проживающей в деревне Комаричи.

В Поляниновичах на обратном пути забираем 5 человек и направляемся в сторону Быхова. По пути следования в Сельце еще берем пассажиров и пробиваем им билеты через кассовый аппарат, одновременно заполняем билетно-учетный лист. Без происшествий прибываем в Быхов . Машинально смотрю на часы — 8.57. Еще минута-две и наш автобус — на автостанции.





— Отставания от графика нет, — констатирую я.

Василий же поясняет, что на пригородных маршрутах все же допускается отставание или опережение графика до 5 минут.

В диспетчерской отмечаем время прибытия.

На маршрутах контроль за работой водителей и кондукторов осуществляет начальник автостанции Наталья Янкова. Она же оформляет путевки, принимает денежную выручку, отправляет в очередной рейс.

Рабочий день продолжается. Вот и сейчас на посадочную площадку опять подается автобус, но уже по другому маршруту.

Чтобы быть более объективной к профессии водителя, «не сдаюсь» и я, продолжая свое «репортерское перевоплощение». Хотя день выдался трудный — ранний подъем и отсутствие завтрака, но я тоже двигаюсь дальше в путь.

На этот раз решила съездить в рейс с опытнейшим водителем Николаем Лазовским по маршруту Быхов -Липовка. Нам предстоит сделать как минимум 9 остановок, а еще 3 — по требованию. Пассажиров по этому маршруту тоже немного. Пенсионерка Тамара Сафроненко ездит на автобусе практически каждую неделю: то ей нужно в аптеку, то в городской магазин, а пенсионер Владимир Петрович пользуется общественным транспортом в основном, чтобы съездить на рынок.





Водитель, прежде чем поехать с остановки дальше, предварительно смотрит в зеркала заднего вида, убеждаясь, что возле транспорта нет людей, и они отошли на безопасное расстояние.

Николай Петрович тоже охотно делится секретами своего мастерства. Техника должна работать как часы, чтобы на линии не случилось поломок, и пассажиры благополучно смогли добраться до пункта назначения. Автобусу «Радимич» уже 13 лет, эксплуатационный срок немалый, но благодаря должному техническому уходу не подводит в дороге.

У водителя Николая Лазовского, пожалуй, самый большой стаж работы в автопарке — около 50 лет. За годы работы имеет много наград, благодарностей, поощрений.

— Сейчас работать водителем общественного транспорта не легче, чем 20 лет назад, ведь с каждым годом растет интенсивность движения транспорта на дорогах, — говорит мой новый «коллега». — Да и дисциплинированность владельцев автомобилей оставляет желать лучшего.

Интересуюсь средней заработной платой. За последний месяц с начислениями и с денежной премией к профессиональному празднику вышло 909 рублей. Так что есть привлекательность профессии.

В конце пути благодарю собеседника за интересный экскурс в профессию и на прощание желаю ему хороших, безопасных дорог, вежливых и благодарных пассажиров.

Наталья ЛЕВАЧКОВА.