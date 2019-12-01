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Котельные под контролем

02.12.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

28 ноября работниками Дзержинского РОЧС совместно с главным специалистом отдела ООГСЧС и ГО Минского областного управления МЧС Дмитрием Ажевским было организовано проведение мониторингов котельных.

В целях упреждения возникновения аварийных ситуаций при эксплуатации котельного оборудования на территории Дзержинского района 28 ноября работниками Дзержинского РОЧС совместно с главным специалистом отдела ООГСЧС и ГО Минского областного управления МЧС Дмитрием Ажевским организовано проведение мониторингов котельных.

В ходе проверок особое внимание было уделено следующим вопросам: прохождение персоналом пожарно-технического минимума, укомплектованности штатов котельных, наличие допусков

их к работе, также нналичию и выполнению производственных инструкций, приказов, должностных обязанностей, планов действий персонала при возникновении аварийной ситуации в котельной, соблюдения норм и правил пожарной безопасности.

С участием председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям при Дзержинском районном исполнительном комитете Андреем Атрушкевичем проведена тренировка на котельной №7 п. Лес-Гай по подключению мобильной блочно-модульной котельной в качестве резервного источника теплоснабжения на случай аварийных ситуаций на теплосетях.





 
 
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28 ноября работниками Дзержинского РОЧС совместно с главным специалистом отдела ООГСЧС и ГО Минского областного управления МЧС Дмитрием...
 
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