Котельные под контролем

Источник материала: Новости Дзержинска

28 ноября работниками Дзержинского РОЧС совместно с главным специалистом отдела ООГСЧС и ГО Минского областного управления МЧС Дмитрием Ажевским было организовано проведение мониторингов котельных.

В целях упреждения возникновения аварийных ситуаций при эксплуатации котельного оборудования на территории Дзержинского района 28 ноября работниками Дзержинского РОЧС совместно с главным специалистом отдела ООГСЧС и ГО Минского областного управления МЧС Дмитрием Ажевским организовано проведение мониторингов котельных.

В ходе проверок особое внимание было уделено следующим вопросам: прохождение персоналом пожарно-технического минимума, укомплектованности штатов котельных, наличие допусков

их к работе, также нналичию и выполнению производственных инструкций, приказов, должностных обязанностей, планов действий персонала при возникновении аварийной ситуации в котельной, соблюдения норм и правил пожарной безопасности.

С участием председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям при Дзержинском районном исполнительном комитете Андреем Атрушкевичем проведена тренировка на котельной №7 п. Лес-Гай по подключению мобильной блочно-модульной котельной в качестве резервного источника теплоснабжения на случай аварийных ситуаций на теплосетях.













