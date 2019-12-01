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Курсы валют и криптовалю на сегодня

02.12.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

В начале первых зимних торгов евро подорожал до максимума за 171 день, а доллар до максимума за 89 дней. Биткойн -47.75.

Курс доллара вырос на 0,0064 BYN до 2,1150 BYN/USD и полностью отыграл пятничные потери.

Курс евро подскочил на 0,0089 BYN до 2,3296 BYN/EUR. Евро тоже отыграл потери предыдущих торгов и оказался на максимуме почти за полгода.

Курс российского рубля упал на 0,0077 BYN до 3,2830 BYN/100 RUB. Напомним, что по итогам торгов минувшего четверга российская валюта оказалась на максимуме почти за 20(!) месяцев.

Bitcoin − 7253.31$ (-47.75);

Bitcоin Cash/ВСС – 211.65$ (+0.18);

Litecoin − 45.83$ (-0.39);

Еthеreum − 148.58$ (+1.13);

ZCаsh − 27.647$ (-0.2978);

DigitalCash − 52.14$ (-0.86);

Monero − 53.2367$ (+0.4505).


 
Теги: Курсы валют
 
 
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В начале первых зимних торгов евро подорожал до максимума за 171 день, а доллар до максимума за 89 дней. Биткойн -47.75.
 
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