Курсы валют и криптовалю на сегодня

В начале первых зимних торгов евро подорожал до максимума за 171 день, а доллар до максимума за 89 дней. Биткойн -47.75.
Курс доллара вырос на 0,0064 BYN до 2,1150 BYN/USD и полностью отыграл пятничные потери.
Курс евро подскочил на 0,0089 BYN до 2,3296 BYN/EUR. Евро тоже отыграл потери предыдущих торгов и оказался на максимуме почти за полгода.
Курс российского рубля упал на 0,0077 BYN до 3,2830 BYN/100 RUB. Напомним, что по итогам торгов минувшего четверга российская валюта оказалась на максимуме почти за 20(!) месяцев.
Bitcoin − 7253.31$ (-47.75);
Bitcоin Cash/ВСС – 211.65$ (+0.18);
Litecoin − 45.83$ (-0.39);
Еthеreum − 148.58$ (+1.13);
ZCаsh − 27.647$ (-0.2978);
DigitalCash − 52.14$ (-0.86);
Monero − 53.2367$ (+0.4505).