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Конкурс фоторабот «Мой край родной»

02.12.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Среди учреждений общего среднего образования Дзержинского района с 20 по 26 ноября 2019 года проходил районный конкурс фоторабот «Мой край родной».

Основные задачи конкурса: формирование гражданского мировоззрения, патриотического воспитания несовершеннолетних посредством фотоискусства; раскрытие творческого потенциала детей и подростков; воспитание художественного и эстетического вкуса у молодого поколения; содействие профессиональному самоопределению учащихся.

В конкурсе принимали участие несовершеннолетние, которые признаны находящимися в социально опасном положении, а также несовершеннолетние, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа.

Хочется отметить высокую активность ребят-участников конкурса, а также художественный уровень и техническое качество работ, оригинальность и эмоциональность фотографий.

Любуясь красотами родной природы, участники смогли запечатлеть её и, с помощью фотоснимков, передать своё отношение к Малой родине.

Ведь любовь к Родине начинается с любви к месту, где ты родился, сказал первое слово, сделал первый шаг, вырос, нашёл верных друзей, встретил первую любовь, вступил во взрослую жизнь... Куда бы ни забросила тебя судьба, священным и любимым будет то место, в которое всегда хочется возвращаться. Это место - твоя Малая родина, твой край родной.

Среди участников районного конкурса определены победители, которые будут награждены дипломами управления по образованию, спорту и туризму Дзержинского райисполкома, а их работы примут участие в областном конкурсе фоторабот «Мой край родной».







 
 
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Среди учреждений общего среднего образования Дзержинского района с 20 по 26 ноября 2019 года проходил районный конкурс фоторабот «Мой край родной». ...
 
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