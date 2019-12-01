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Что нужно знать тем, кто пьет молоко
Источник материала: Tut.by
На восемь животрепещущих вопросов о молоке отвечает «
Можно пить всем?
Молоко и молочные продукты включены во все существующие
В то же время пить молоко, если вы его не любите, вовсе не обязательно. Во-первых, вы можете получить кальций из любых других молочных продуктов, которые вам больше нравятся, например, из сыра, простокваши или айрана. Если вы вообще не хотите ничего из перечисленного — вы можете восполнить дефицит за счет мяса птицы, рыбы, овсянки, орехов.
Вызывает прыщи?
Считается, что проблемы с кожей могут возникать из-за неправильного питания: если вы едите много сладкого и жирного. В последние годы в развитии акне обвиняют также обезжиренное молоко. Некоторые данные показывают, что такая связь есть. Акне — это болезнь, которая проявляется воспалением волосяного фолликула и сальных желез. На самом деле
Исследования, которые выявляли связь между акне и молоком, имеют невысокий уровень доказательности: наука считает, что главные причины — это все-таки нарушения выработки гормонов и неправильное использование косметики. Американская академия дерматологии
Повышает уровень холестерина?
Диетологи часто советуют есть меньше насыщенных жиров — они есть во всех молочных продуктах и в мясе. Во-первых, они приводят к повышению уровня «плохого» холестерина в крови, во-вторых, увеличивают риск коронарных болезней. Последние исследования ставят под сомнение однозначный вред насыщенных жиров. Они
Официальные рекомендации
Вызывает рак?
Кроме прочих обвинений в адрес молока, есть еще одно: молочные продукты могут вызвать рак. Да или нет? Во-первых, механизм развития рака очень сложный. Даже сегодня недостаточно исследований, чтобы полностью описать этот процесс. Тем более его никак нельзя сводить к употреблению какого-то одного продукта, например, молока или помидоров. Во-вторых, наука
Укрепляет кости?
Да, но только у детей и людей до 30 лет. Именно в это время происходит минерализация костей — в них накапливается кальций. Поэтому так важно получать его из пищи, в первую очередь — из молочных продуктов. Хотя потребление молочных продуктов и приветствуется в среднем и старшем возрасте, оно не улучшит состояние скелета.
Ученые провели метаанализ данных шести крупных исследований, в которых приняло участие 200 тысяч человек. Он
Можно ли добавлять в кофе?
Да, кофе с молоком пить можно — вы не заболеете и не умрете. В мировых рекомендациях нет никаких запретов на это сочетание продуктов, так же как нет ограничений на чай с молоком. Молоко
Провоцирует аллергию?
Не стоит путать непереносимость лактозы с аллергией — это разные проблемы, которые требуют разной коррекции рациона. Аллергия
Как понять, что у вас непереносимость лактозы?
Когда вы едите молочные продукты, в организм поступает молочный сахар — лактоза. Чтобы его расщепить, вырабатывается специальный фермент — лактаза. Он разбивает сахар на две части —
У народов, которые обходились без молока — японцев, китайцев, индейцев, эскимосов, — такая генетическая мутация не сформировалась. Их пищеварительная система не может расщепить молочный сахар — он остается в кишечнике, где на него «нападают» бактерии. Из-за этого
Не нужно демонизировать молоко
Не бойтесь творога, сыра, кефира — такие продукты полезны и входят в группу здоровых. Но если вы их не любите — не нужно себя заставлять. Не игнорируйте потребности своего организма — хочется молока — выпейте его, если вас тошнит от кефира — не нужно насильно вливать его в себя «для здоровья».
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Молоко и молочные продукты включены во все существующие официальные мировые рекомендации по питанию.
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