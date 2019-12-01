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В Барановичах уволили сторожа, который не захотел работать за 41 рубль в месяц. Он пошел в суд

02.12.2019 12:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Барановичах суд рассмотрел иск местного жителя к ОАО «Барановичигазстрой» о восстановлении на работе и выплате компенсации, сообщает прокуратура Брестской области.

Житель Барановичей с июля 2018 года работал на предприятии сторожем. В сентябре 2019 года руководство решило изменить ему условия труда, объяснив это уменьшением площади охраняемой территории и объема производственных зданий. Сторожу предложили работать каждый день с 8.00 до 9.00 за 41,25 рубля в месяц. Мужчина с такими условиями не согласился — и 10 сентября его уволили.

Уволенный посчитал, что трудовые отношения с ним расторгли незаконно, и обратился в суд. Во время разбирательства выяснилось, что площадь охраняемой территории на предприятии на самом деле не менялась, а работу уволенного сторожа выполнял другой работник.

Суд восстановил мужчину на работе в прежней должности. Кроме того, в его пользу с предприятия взыскали 530 рублей среднего заработка за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда.

 
 
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