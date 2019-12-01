«Прогулки с динозаврами». Как рисунки белорусского биолога попали в National Geographic

Источник материала: Tut.by

28-летний Дмитрий Токальчик — научный сотрудник лаборатории нейрофизиологии Института физиологии НАН Беларуси. В свободное время он рисует динозавров, ориентируясь на современные научные данные. Не так давно его рисунок 38 открытых в 2018 году видов динозавров опубликовал «National Geographic Россия». 42.TUT.BY побеседовал с молодым ученым о его необычном увлечении.



Дмитрий Токальчик

«Прогулки с динозаврами»

Дмитрий достает увесистую папку с рисунками — на листах черно-белые изображения доисторических ящеров. Кто-то из них мирно лежит рядом с детенышами или купается в песке, другие дерутся, разевая зубастую пасть, отбивают атаку хищников.

— Этому динозавру дали название соответственно внешнему виду: у него была короткая голова, мощное тело и морщинистая морда. Поэтому его назвали Thanos — в честь злодея Marvel, — поясняет Дмитрий, перелистывая страницы. — А вот этот динозавр зовется «динамотеррор». Его открыли в прошлом году — это еще один представитель семейства тираннозавров. К сожалению, от него нашли только несколько кусочков черепа, но, в принципе, у тираннозавров было консервативное строение тела. Внешний вид можно предсказать. А вот это рисунок не динозавров, а так называемых звероящеров. Эти товарищи жили еще до динозавров и являются скорее родственниками нам. Наши предки произошли от животных, похожих на этих созданий. У них уже была зубная система с клыками, кожа без чешуи и с железами. Скорее всего, у них не было развитого волосяного покрова, но, возможно, имелись вибриссы.





Это лишь несколько рисунков из его обширной коллекции. С самого детства Дмитрий рисует динозавров.

— Я родом из Новополоцка. В школе у меня был год или два посещений изостудии, где-то в четвертом классе, наверное. Там меня научили не бояться белого листа, познакомили с разными стилями: гуашь, акварель, графика. Показали, как держать кисть и карандаш, то есть дали базовые навыки. Я рисовал натюрморты, портретики, одну мою работу даже отправили на конкурс. Но основные навыки развивал я сам.

В детстве Дмитрий, как, впрочем, и многие дети его поколения, смотрел знаменитые «Прогулки с динозаврами» от BBC, «Землю до начала времен» Дона Блута и другие фильмы о динозаврах. Огромные ящеры, жившие миллионы лет назад среди папоротников, поразили его воображение.

— Думаю, фильмы о динозаврах дали очень хороший толчок моему развитию в этой области. Дальше знания начали накапливаться как снежный ком. Чем больше узнавал, тем больше мне эта тема нравилась, — рассказывает Дмитрий. — Многие другие древние животные, такие как звероящеры, морские и летающие ящеры, динозаврами не являются. Динозавры — это более узкий термин, он объединяет только две ветви вымерших существ. Первая — это ящеротазовые динозавры, к которым относятся диплодоки и тираннозавры, и вторая — птицетазовые, которые на самом деле никакого отношения к птицам не имеют, например трицератопсы и стегозавры. Из летающих динозавров известна только одна большая группа — она называется «птицы».

Я сам начал всем этим интересоваться. Тогда доступа в интернет не было, а имелись только редкие детские книжки, которые я долго листал в книжных магазинах (в конце концов на меня начинали коситься продавцы). Постепенно накапливая свою базу знаний, я рисовал все, что мне нравилось, и совершенствуюсь до сих пор.

Сейчас я рисую на палеотематику, то есть могу назвать себя палеоиллюстратором. Я не считаю себя художником. Художник — это тот, кто изображает свои эмоции, чувства, стремится передать идею. Я же не столько передаю идею, сколько показываю то, что, как мне кажется, было в реальности.





Сейчас Дмитрий является научным сотрудником лаборатории нейрофизиологии Института физиологии НАН Беларуси: работает с лабораторными животными, ставит опыты — как поведенческие тесты на живых крысах, in vivo, то есть цельном организме, так и изучает популяции нейронов на моделях in vitro.

— Вся моя семья, по сути, династия строителей: прадед, дедушка, мама. Я же, наверное, пошел в папу — у него был большой талант к рисованию, который, видимо, мне передался, — улыбается Дмитрий. — Так как я любил динозавров и, соответственно, всю живую природу, то поступил на биофак БГУ. Там меня больше остальных заинтересовала тема физиологии — как работают и устроены наши организмы.

Причем в вузе мне пригодились навыки быстрого рисования: на первых двух курсах мы вели несколько альбомов, куда зарисовывали все, что видели на практике, — от птиц до конечностей рака и пауков. Также зарисовывали на гистологии ткани, клетки, учились их распознавать. Сейчас же рисование — больше хобби. В своей профессиональной деятельности я почти не использую художественные навыки.

Прямо сейчас Дмитрий ведет достаточно большой цикл работ, посвященный динозаврам, открытым в 2019 году. Он начал в прошлом году, нарисовав всех динозавров, открытых в 2018-м, — именно этот цикл и попал в российский National Geographic.



Именно этот цикл был опубликован в «National Geographic Россия»

— Все началось с сайта deviantart.com , где я размещал свои работы. Это платформа, на которой все художники, от начинающих до мастеров, могут выкладывать свои рисунки, продавать их или общаться. Там мои работы обрели определенную популярность. Именно через этот сайт на меня и вышел Андрей Журавлев, научный редактор «National Geographic Россия». Спросил, не хочу ли я опубликовать свою работу в одном из номеров, и, естественно, я согласился. Потом, после выхода журнала, получил много теплых слов и поздравлений от друзей и знакомых.

Чешуя или перья?

Сейчас Дмитрий, как правило, использует две техники: это карандашная графика и дотворк, либо пуантилизм, — он рисует тушью маленькие точки, похожие на уколы иглой. Набрасывает на бумаге черно-белый силуэт, а потом, если нужно, раскрашивает на компьютере.

— Дотворк мне нравится тем, что это достаточно простой стиль, с его помощью можно довольно быстро нарисовать что угодно в любых условиях, даже на коленке в дороге, во время перерыва, и для этого не нужны ни мольберт, ни мастерская. К тому же этой техникой можно очень выгодно показать текстуру кожи чешуйчатых динозавров. Или те же самые перышки, — поясняет он.





— Важный вопрос: у динозавров была чешуя или перья?

— На эту тему можно провести не одну лекцию. Раньше было намного проще: были известны только кости. Считалось, что динозавры — это рептилии, а значит, им надо сделать кожу как у крокодила или ящера. Но начиная с 1997 года ученые открывают все больше окаменелостей с отпечатками кожных покровов. Причем значительная часть известна из Китая, так как там имеется очень много ископаемого материала в мелкозернистых отложениях (например, если животных засыпало пеплом вулканов). И эти спрессованные остатки сохранили обугленные отпечатки оперения.

Вопрос, какие динозавры были покрыты перьями, а какие нет, тоже очень сложен. Если смотреть по дереву систематики, то перья появляются там как минимум три раза. В частности, у мелких хищных динозавров вроде компсогнатов, которые были покрыты пушком или же походили на цыплят. Более прогрессивные формы, такие как, например, велоцирапторы, имели уже развитое оперение с большими крыльями-опахалами, но летать они не могли. Еще перья появляются у некоторых птицетазовых динозавров, они известны у самых примитивных рогатых динозавров, так что, возможно, и у трицератопсов на спине были выросты, похожие на щетину. И даже предки тираннозавра были весьма пушистыми, хотя сам тираннозавр, похоже, лишился перьев из-за своих гигантских размеров.

Также многие птерозавры (например, птеродактили, орнитохейрусы) тоже были покрыты пушком. Буквально в этом году было установлено, что их покровы были, по сути, примитивными перьями. Так что, когда появились перья, большой вопрос. Возможно, оперенность была характерным признаком самых первых динозавров, и потом многие ее утратили. Чем шире становятся наши знания, тем больше появляется загадок, с которыми мы сталкиваемся.

У Дмитрия есть несколько рисунков на тему пермской фауны, «додинозавровой эпохи», однако он не считает себя достаточно осведомленным, чтобы рисовать таких существ на должном уровне.

— Я хочу развиваться более профессионально, чтобы мои работы были максимально достоверными и приближенными к современным научным данным. В других темах, боюсь, моих знаний может быть недостаточно, — поясняет он. — Я смотрю дайджесты с научными новостями на русском и английском, слежу за творчеством профессиональных палеоанималистов, которые работают с окаменелостями на практике, зарисовывают их, постоянно уточняют свои работы. И стараюсь тоже следовать этим трендам.

Увы, пока Дмитрий не был лично на раскопках динозавров — для этого придется отправиться как минимум в Якутию или на Дальний Восток, где есть мощные реки, текущие через плоскогорья: они обнажают горные породы, в которых можно найти кости мезозойских ящеров.

— А вот если поехать в Австралию, то можно увидеть, что она плоская, как стол, — говорит Дмитрий. — Конечно, там есть отложения юрского и мелового периодов, но очень-очень глубоко. Палеонтологи не могут копать вслепую, надеясь что-то найти, поэтому костей динозавров, найденных в Австралии, не так уж много. Зато там есть плоскости, на которых хорошо сохраняются следы. На этом материке найдена одна из самых крупных следовых дорожек, там даже есть целый пляж, на котором топтались десятки динозавров, которые, видимо, удирали от какого-то хищника.

Пока рисунки остаются для Дмитрия скорее увлечением, но он был бы не против делать иллюстрации к научным работам или сборникам.

— Мне бы очень хотелось, чтобы это стало новой ступенью моей самореализации, — говорит он. — К сожалению, в Беларуси динозавры сегодня не изучаются по одной простой причине: они здесь пока не найдены. Дело в том, что в ту эпоху на территории нашей страны большую часть времени было море. Но известны древние ящеры из Польши, попадаются окаменелости и в европейской части России. Есть вероятность, что динозавры забредали и к нам, — другое дело, что они пока не обнаружены. Окаменелости могли не сохраниться или же ждут своего времени, чтобы их откопали. Однако в Беларуси есть окаменелости других древних животных. К примеру, в этом году был описан новый вид ракоскорпиона .

Блиц-опрос

— Какой динозавр был самым красивым?

— Думаю, к этому понятию можно отнести новых пернатых динозавров. Недавние исследования помогли узнать их реальную окраску. В окаменелых перьях зачастую сохраняются органеллы, которые несут в себе пигменты — меланосомы. По форме и концентрации этих меланосом и можно установить их цвет.

Кто-то из динозавров был рыжий, с полосатым хвостом, кто-то — практически угольно-черный. У кого-то оперение было серым с черно-белыми крыльями и рыжим хохолком. Но одним из самых красивых, на мой взгляд, является динозавр, открытый в прошлом году. Он назван китайским именем Caihong, что буквально означает «радуга». Голова и шея этого динозавра отливали всеми красками радуги и переливались, как крылья колибри.

А динозавры, которые не могли похвастаться ярким оперением, удивляли своих сородичей разнообразными гребнями, рогами всех форм и размеров.

— А какой динозавр самый угрожающий и жуткий?

— Из хищников вряд ли кто-то сравнится с тираннозавром. Потому что по своей массе и нравам это был один из самых жутких динозавров.

Тираннозавры жили на северных континентах. На южных примерно в это время обитали кархародонтозавры, «акулозубые ящеры». По линейным размерам они несколько превышали тираннозавров, но совсем немного уступали в массивности и коренастости. У них были острые, но тонкие зубы, предназначенные для разрезания мяса. А тираннозавр специализировался на том, чтобы ломать кости и поедать своих жертв целиком.

— А какой динозавр был самым вкусным?

— Думаю, они все были на вкус как курица (улыбается).