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Зима — время для термобелья
02.12.2019 — Разное | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
Время толстых слоев одежды для холодного периода года давно и безвозвратно ушло. Сейчас, чтобы утеплиться зимой, выгоднее приобрести термобелье. Оно предназначено не только для тепла, но и для занятий спортом в любое время года. Самая важная функция термобелья – создание оптимального режима терморегуляции. Зимой оно сохраняет тепло около тела, но при этом отводит от кожи влагу, помогая избежать переохлаждения. Функции термобелья летом – интенсивное отведение от кожи влаги, тепла и создание эффекта охлаждения кожи, который проявляется, в основном, во время движения. Вдобавок ко всему, к ткани, из которого сделано термобелье, добавляются волокна с антибактериальными свойствами, чтобы сократить появление неприятного запаха при сильном потоотделении. Термобелье нередко выполняет и компрессионную функцию: плотно облегая тело, оно поддерживает мышцы и защищает их от травм. Основные виды термобелья – это футболка с длинным или коротким рукавом, майка, брюки или шорты разной длины.
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Время толстых слоев одежды для холодного периода года давно и безвозвратно ушло. Сейчас, чтобы утеплиться зимой, выгоднее приобрести термобелье. Оно
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