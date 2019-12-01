Зима — время для термобелья

Источник материала: Кричевская жизнь

Время толстых слоев одежды для холодного периода года давно и безвозвратно ушло. Сейчас, чтобы утеплиться зимой, выгоднее приобрести термобелье. Оно предназначено не только для тепла, но и для занятий спортом в любое время года. Самая важная функция термобелья – создание оптимального режима терморегуляции. Зимой оно сохраняет тепло около тела, но при этом отводит от кожи влагу, помогая избежать переохлаждения. Функции термобелья летом – интенсивное отведение от кожи влаги, тепла и создание эффекта охлаждения кожи, который проявляется, в основном, во время движения. Вдобавок ко всему, к ткани, из которого сделано термобелье, добавляются волокна с антибактериальными свойствами, чтобы сократить появление неприятного запаха при сильном потоотделении. Термобелье нередко выполняет и компрессионную функцию: плотно облегая тело, оно поддерживает мышцы и защищает их от травм. Основные виды термобелья – это футболка с длинным или коротким рукавом, майка, брюки или шорты разной длины.

В зависимости от назначения белья выбирается и тип ткани. Летнее белье – шелковистое и тонкое, зимнее – плотное, более объемное и может быть даже «с начесом» на внутренней стороне. Кроме того, уже появились материа-лы, которые задерживают или отводят тепло в зависимости от того, в каком температурном режиме человек двигается. То есть, получается одно и то же белье для всех пор года.

Нередко люди отказываются от покупки термобелья только потому, что оно сделано из синтетических материалов. Ведь еще со времен капроновых чулок и нейлоновых спортивных кос-тюмов в сознании многих отложилась мысль, что синтетика — это негигиенично и неудобно, а самое здоровое нательное белье может быть только из натуральных материалов. На самом деле лишь иног-да термобелье делается из смеси натуральных и синтетических материалов. Чаще современное термобелье сделано из специально разработанных синтетических волокон с заданными свойст-вами: прочных, плотных, способных отводить лишнюю влагу и сохранять или задерживать тепло на теле. Натуральные материалы всем спектром необходимых свойств не обладают.

Основные характеристики термобелья производитель указывает на упаковке: температуру, при которой можно использовать белье, влажность, вид спорта. При выборе необходимо ориентироваться именно на эту информацию.

Н. Сакович,

фельдшер-валеолог.