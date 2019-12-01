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…И драники с колдунами

02.12.2019 — Разное | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

…И драники с колдунами
Состоялся областной этап смотра-конкурса на лучшую организацию питания в учреждениях общего среднего образования. Он проводился с целью совершенствования организации питания учащихся учреждений общего среднего образования, выявления и популяризации передового опыта работы. Кричевский район на нем представил Бельский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа, занявший первое мес­то в районном конкурсе.
Изучались документация по питанию в учреждении образования, в том числе процент охвата горячим питанием учащихся, сбалансированность рационов питания, наличие фирменных, праздничных, национальных блюд в рационе питания, отзывы родителей, учащихся, педагогов о работе, форме и культуре обслуживания в столовой учреждения образования.
…И драники с колдунами

Была представлена визитная карточка, где в творческой форме учащиеся рассказали об организации питания, о здоровой и полезной пище в столовой. Затем состоялась презентация блюд школьного питания – кулинарные изделия, используе­мые в рационах детского питания. Блюда оформлялись порционно и сопровождались информацией о составе продуктов и весовой пропорции. Учащиеся, педагоги и родители удивили всех присутству­ющих праздником «Бульба-фэст», проведенном в этот день в учреждении. На тематическом празднике было представлено все многообразие блюд из картофеля: пирог “Квітней, Беларусь!”, смаженка “Люблю мой край, старонку гэту…”, окунь, запеченный с картофелем “Царскі пачастунак”, всеми любимые драники и колдуны и многое-многое другое. Ребята вместе с родителями в творческой форме представили приготовленные ими блюда. Все желающие могли продегустировать их. У присутствующих и гостей осталось хорошее впечатление о теплом, радушном прие­ме в нашем учреждении образования.
Итоги будут подведены в декабре текущего года.
…И драники с колдунами

Татьяна Старовойтова.

 
 
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Состоялся областной этап смотра-конкурса на лучшую организацию питания в учреждениях общего среднего образования. Он проводился с целью совершенствования...
 
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