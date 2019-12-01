Не хозяин своему слову,или О том, как грузоперевозчик зарабатывает себе репутацию

Источник материала: Кричевская жизнь

28 ноября в редакцию районной газеты обратилась Костенич Вера Алексеевна, которая проживает в микрорайоне Сож. С возмущением и болью поведала она свою историю.

Внучка Веры Алексеевны получила в новом, как его называют в народе, китайском, доме квартиру. И вот надо переезжать со съемной в собственную квартиру. Обратились к частному грузоперевозчику по объявлению в газете. Вот по такому номеру: 80298487674. Тот пообещал. А потом начал «завтракать»: то сегодня не могу, то нет времени, то машина сломалась… И так целую неделю «завтраками» кормил. В конце концов дал новый номер телефона, мол, позвоните туда.

А там переезда того – метров пятьсот: с улицы Парковая в микрорайон Сож. Не на себе мебель таскать.

«Миленькие, мне без малого восемьдесят лет. Скажите, ну разве можно так издеваться над людьми? Разве можно так трепать им нервы? Мы же все издергались – 30 ноября внучке надо освобождать съемную квартиру. Мы уже не знаем, что нам делать и как быть, – с горечью говорит Вера Алексеевна. – Неужели на таких перевозчиков нет никакой управы?». Мы связались с сектором приватизации райисполкома. Там ответили, что на осуществление грузоперевозок выдается лицензия, человек уплачивает налог, и на этом все. Он – сам себе хозяин. Если на индивидуальных предпринимателей, осуществляющих пассажироперевозки, еще можно как-то повлиять (им выдается маршрут, который они должны строго соблюдать), то грузоперевозчики, получается, остаются вне контроля. Все зависит от самого человека. Контроль – его совесть и порядочность.

Т. Листопад.