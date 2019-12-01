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Песня беларуской группы зазвучала в рекламе Hugo Boss

02.12.2019 11:53 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Беларуская группа «Молчат дома», которую зарубежные СМИ называют «группой мирового уровня», устроила коллаборацию с Hugo Boss – их саундтрек звучит в рекламе коллекции бренда. Об этом пишут в группе «Молчат дома» в Facebook.

Трек, который можно услышать в рекламе Hugo Boss, – «На дне». Он был выпущен в 2018 года. Видимо, бренд посчитал, что песня вписывается в атмосферу коллекции, созданную по образу и подобию 70-х. «Вечер ностальгии – вот тема [коллекции] «A Night to Remember», режиссера Игоря Смита. Заброшенный клуб с тусклым освещением, невысокими диванами и диско-шарами – основа для новой праздничной кампании, в которой представлена коллекция Pre-Spring 2020, вдохновленная семидесятыми», – говорят представители Hugo Boss.

 
 
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Беларуская группа «Молчат дома», которую зарубежные СМИ называют «группой мирового уровня», устроила коллаборацию с Hugo Boss – их саундтрек звучит в рекламе...
 
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