|
Берут не глядя. С начала года долги белорусов перед банками выросли на 2 миллиарда рублей
Источник материала: Tut.by
По
По сравнению с предыдущим месяцем объем кредитной задолженности вырос на 255 млн рублей, с началом года — на 2 млрд рублей, а с ноябрем прошлого года — на 2 млрд 431 млн рублей.
Задолженность по кредитам на потребительские нужды на 1 ноября составили 5 млрд 363 млн рублей. По сравнению с прошлым месяцем она выросла на 105 млн рублей, с началом года — на 978 млн, с прошлым годом — на 1 млрд 195 млн рублей.
По кредитам на недвижимость белорусы должны банкам 8 млрд 236 млн рублей. По сравнению с предыдущим месяце задолженность выросла на 150 млн рублей, с началом года — на 1 млрд 25 млн рублей, с прошлым годом — на 1 млрд 236 млн рублей.
Чтобы сдержать кредитный бум, в прошлом году Нацбанк
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным Нацбанка, на 1 ноября этого года белорусы были должны банкам 13 млрд 599 млн рублей.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)