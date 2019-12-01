Берут не глядя. С начала года долги белорусов перед банками выросли на 2 миллиарда рублей

Источник материала: Tut.by

По данным Нацбанка, на 1 ноября этого года белорусы были должны банкам 13 млрд 599 млн рублей. В эту сумму входят потребительские кредиты, кредита на недвижимость и авто, а также карты рассрочки.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

По сравнению с предыдущим месяцем объем кредитной задолженности вырос на 255 млн рублей, с началом года — на 2 млрд рублей, а с ноябрем прошлого года — на 2 млрд 431 млн рублей.

Задолженность по кредитам на потребительские нужды на 1 ноября составили 5 млрд 363 млн рублей. По сравнению с прошлым месяцем она выросла на 105 млн рублей, с началом года — на 978 млн, с прошлым годом — на 1 млрд 195 млн рублей.

По кредитам на недвижимость белорусы должны банкам 8 млрд 236 млн рублей. По сравнению с предыдущим месяце задолженность выросла на 150 млн рублей, с началом года — на 1 млрд 25 млн рублей, с прошлым годом — на 1 млрд 236 млн рублей.

Чтобы сдержать кредитный бум, в прошлом году Нацбанк ввел некоторые ограничения по кредитам. В главном банке не исключают , что могут пойти на дополнительные органичения, если темпы кредитования ускорятся.