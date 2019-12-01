Власти обещают ввести страховки от невыплаты зарплат. Они должны уберечь от «пенсионной ловушки»

Источник материала: Tut.by

В Беларуси разработали концепцию обязательного страхования работников от невыплаты зарплаты на случай, если организация или предприятие, где они работали, обанкротится. Об это сообщили в Федерации профсоюзов.



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Профсоюзы не первый год выступают за то, чтобы в Беларуси ввели новый механизм страхования рисков невыплаты зарплаты при банкротстве организации. В стране, ккак пояснял ранее председатель федерации Михаил Орда, достаточно часто возникают ситуации, когда предприятия, которые испытывают экономические трудности, не уплачивают за своих сотрудников страховые взносы. «А ведь если организация не платила в ФСЗН, то у людей не формируется страховой стаж», — отмечали профсоюзы.

Сейчас в федерации поясняют, что норма о необходимости проработки вопроса о компенсации заработной платы сотрудникам предприятий-банкротов прописан в генсоглашении между правительством, республиканскими объединениями нанимателей и профсоюзов на 2019 -2021 годы.

По концепции предприятия и организации, которые теоретически могут стать банкротами, должны будут делать отчисления в специальный фонд. Взносы небольшие — всего четыре сотые процента от фонда оплаты труда. Потом из этого фонда работникам предприятий, которые обанкротились, будут платить зарплату и делать за них отчисления в ФСЗН.

— Мы настаиваем на том, что этот вопрос требует скорейшего решения. Ведь количество проблемных в этом плане организаций постепенно увеличивается. Например, если в 2016 году их было 319, то в прошлом — уже 821, — сказал Михаил Орда. — Еще один важный момент: мы расширили перечень гарантий для трудящихся, рекомендованный для включения в коллективные договоры. Чтобы это реально работало на практике, необходимо привести нормы тарифных, областных соглашений и коллективных договоров в соответствие с Генсоглашением.

Сейчас в отдельных областных соглашениях нет некоторых важных рекомендованных норм. К примеру, об оплате простоев работников в размере 100-процентов тарифной ставки или о выплате выходного пособия, когда работник увольняется по желанию нанимателя, когда истекает срок контракта.

Предложение по созданию специального страхового компенсационного фонда на случай невыплаты зарплаты и неуплаты страховых взносов предприятиями-банкротами Федерация профсоюзов внесла в правительство в апреле этого года.

В мае в Федерации профсоюзов заявляли , что проблема невыплаты зарплат, а также неуплаты предприятиями-банкротами страховых взносов за своих работников вызывает серьезную обеспокоенность профсоюзов. «Люди теряют не только доходы, но и страховой стаж, который в дальнейшем существенно влияет на размер пенсионных выплат», — отмечал Михаил Орда перед началом заседания Нацсовета по трудовым и соцвопросам.

«Это несправедливо по отношению к людям, которые честно трудились, — говорил председатель ФПБ. — Например, в прошлом году было ликвидировано 480 предприятий-банкротов, а численность работников, за которых не выплачивались страховые взносы, составила 4901 человек. Мы понимаем, что когда эти работники будут оформлять пенсию, они потеряют в деньгах». Профсоюзы выступают за скорейшее решение этого вопроса.

Напомним, ранее Минтруда и соцзащиты выступало за развитие системы страхования по рыночной модели, где человек получает высокое пособие по безработице. Но в мае прошлого года министр труда и соцзащиты Ирина Костевич заявила , что этот вопрос стоит рассмотреть в следующей пятилетке.