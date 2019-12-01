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Власти обещают ввести страховки от невыплаты зарплат. Они должны уберечь от «пенсионной ловушки»
Источник материала: Tut.by
В Беларуси разработали концепцию обязательного страхования работников от невыплаты зарплаты на случай, если организация или предприятие, где они работали, обанкротится. Об это
Профсоюзы не первый год
Сейчас в федерации поясняют, что норма о необходимости проработки вопроса о компенсации заработной платы сотрудникам предприятий-банкротов прописан в генсоглашении между правительством, республиканскими объединениями нанимателей и профсоюзов на 2019 -2021 годы.
По концепции предприятия и организации, которые теоретически могут стать банкротами, должны будут делать отчисления в специальный фонд. Взносы небольшие — всего четыре сотые процента от фонда оплаты труда. Потом из этого фонда работникам предприятий, которые обанкротились, будут платить зарплату и делать за них отчисления в ФСЗН.
— Мы настаиваем на том, что этот вопрос требует скорейшего решения. Ведь количество проблемных в этом плане организаций постепенно увеличивается. Например, если в 2016 году их было 319, то в прошлом — уже 821, — сказал Михаил Орда. — Еще один важный момент: мы расширили перечень гарантий для трудящихся, рекомендованный для включения в коллективные договоры. Чтобы это реально работало на практике, необходимо привести нормы тарифных, областных соглашений и коллективных договоров в соответствие с Генсоглашением.
Сейчас в отдельных областных соглашениях нет некоторых важных рекомендованных норм. К примеру, об оплате простоев работников в размере 100-процентов тарифной ставки или о выплате выходного пособия, когда работник увольняется по желанию нанимателя, когда истекает срок контракта.
Предложение по созданию специального страхового компенсационного фонда на случай невыплаты зарплаты и неуплаты страховых взносов предприятиями-банкротами Федерация профсоюзов
В мае в Федерации профсоюзов
«Это несправедливо по отношению к людям, которые честно трудились, — говорил председатель ФПБ. — Например, в прошлом году было ликвидировано 480 предприятий-банкротов, а численность работников, за которых не выплачивались страховые взносы, составила 4901 человек. Мы понимаем, что когда эти работники будут оформлять пенсию, они потеряют в деньгах». Профсоюзы выступают за скорейшее решение этого вопроса.
Напомним, ранее Минтруда и соцзащиты
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Наниматели, чьи предприятия и организации теоретически могут обанкротится, будут делать отчисления в специальный фонд.
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