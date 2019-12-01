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В пятницу ушел в школу и не вернулся: в Минске ищут пропавшего подростка

02.12.2019 12:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минске разыскивается без вести пропавший 14-летний Иван Лукащук



29 ноября 2019 года около 7 часов 40 минут подросток ушел из дома в школу и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы разыскиваемого: на вид 14-15 лет, рост 155-160 см, плотного телосложения, лицо круглое, смуглое, глаза серые, голос глухой, речь ясная.

Был одет: куртка черного цвета с капюшоном, кофта черного цвета с белой вставкой, джинсы черного цвета, ботинки бежевого цвета, при себе имел рюкзак черного цвета.

Парень может проводить время в торговых центрах, ранее он уже уходил из дома.

Лиц, обладающих информацией о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить в милицию 
 
Теги: Минск
 
 
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В Минске разыскивается без вести пропавший 14-летний Иван Лукащук
 
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