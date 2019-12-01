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И будет нам счастье? Систему управления госзакупками доработают до 1 апреля

02.12.2019 12:22 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Совмин поручил доработать информационно-аналитическую систему управления госзакупками до 1 апреля 2020 года.



Она должна в том числе работать с автоматизированной системой финансовых расчетов Минфина, электронными торговыми площадками, торговыми системами товарных бирж и т. д, пишет officelife

Сайт системы: www.gias.by. Там пока ведутся технические работы.

Напомним, что в 2018 году заявлялось о создании более прозрачной информационной базы по госзакупкам. Для этого был принят специальный закон.

«Вся информация, все, что происходит в госзакупках, будет там находиться. Любое юрлицо может туда зайти. Доступ безвозмездный», — заявил тогда по этому поводу депутат Алексей Сокол.

Также обещана опция черного списка для недобросовестных участников.

Госзакупки - самая коррумпированная и непрозрачная сфера в Беларуси. Именно на госзакупках чиновники обогащаются через "откаты". 

Власти делают вид, что пытаются с этим бороться, но пока неубедительно.
 
 
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Совмин поручил доработать информационно-аналитическую систему управления госзакупками до 1 апреля 2020 года.
 
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