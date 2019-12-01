И будет нам счастье? Систему управления госзакупками доработают до 1 апреля









officelife Она должна в том числе работать с автоматизированной системой финансовых расчетов Минфина, электронными торговыми площадками, торговыми системами товарных бирж и т. д, пишет





Сайт системы: www.gias.by. Там пока ведутся технические работы.





Напомним, что в 2018 году заявлялось о создании более прозрачной информационной базы по госзакупкам. Для этого был принят специальный закон.





«Вся информация, все, что происходит в госзакупках, будет там находиться. Любое юрлицо может туда зайти. Доступ безвозмездный», — заявил тогда по этому поводу депутат Алексей Сокол.





Также обещана опция черного списка для недобросовестных участников.





Госзакупки - самая коррумпированная и непрозрачная сфера в Беларуси. Именно на госзакупках чиновники обогащаются через "откаты".





Власти делают вид, что пытаются с этим бороться, но пока неубедительно.