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И будет нам счастье? Систему управления госзакупками доработают до 1 апреля
Источник материала: Партизан
Совмин поручил доработать информационно-аналитическую систему управления госзакупками до 1 апреля 2020 года.
Она должна в том числе работать с автоматизированной системой финансовых расчетов Минфина, электронными торговыми площадками, торговыми системами товарных бирж и т. д, пишет
Сайт системы: www.gias.by. Там пока ведутся технические работы.
Напомним, что в 2018 году заявлялось о создании более прозрачной информационной базы по госзакупкам. Для этого был принят специальный закон.
«Вся информация, все, что происходит в госзакупках, будет там находиться. Любое юрлицо может туда зайти. Доступ безвозмездный», — заявил тогда по этому поводу депутат Алексей Сокол.
Также обещана опция черного списка для недобросовестных участников.
Госзакупки - самая коррумпированная и непрозрачная сфера в Беларуси. Именно на госзакупках чиновники обогащаются через "откаты".
Власти делают вид, что пытаются с этим бороться, но пока неубедительно.
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Совмин поручил доработать информационно-аналитическую систему управления госзакупками до 1 апреля 2020 года.
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