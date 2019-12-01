Водолаз пытался достать тело погибшего подводного охотника и тоже погиб

В воскресенье, 1 декабря, на реке Сивельга около деревни Великий Быков погиб водолаз. Он занимался поиском пропавшего 36-летнего рыбака Виталия Чернова.





Кур'еру » подтвердил Андрей Мисько, начальник Солигорской спасательной станции ОСВОД. Он добавил, что идёт следствие. Факт гибели водолаза «» подтвердил Андрей Мисько, начальник Солигорской спасательной станции ОСВОД. Он добавил, что идёт следствие.





36-летний случчанин Виталий Чернов направился на подводную охоту на Солигорское водохранилище 30 ноября и пропал.









На следующий день, 1 декабря, на реке Сивельга было найдено тело. Предположительно, это был Виталий Чернов. Однако водолазы не смогли извлечь тело из воды.





Мероприятия по его подъёму продолжаются сегодня.