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Водолаз пытался достать тело погибшего подводного охотника и тоже погиб
Источник материала: Партизан
Двойная трагедия под Солигорском. Водолаз пытался достать тело погибшего подводного охотника из Слуцка и сам погиб.
В воскресенье, 1 декабря, на реке Сивельга около деревни Великий Быков погиб водолаз. Он занимался поиском пропавшего 36-летнего рыбака Виталия Чернова.
Факт гибели водолаза «
36-летний случчанин Виталий Чернов направился на подводную охоту на Солигорское водохранилище 30 ноября и пропал.
На следующий день, 1 декабря, на реке Сивельга было найдено тело. Предположительно, это был Виталий Чернов. Однако водолазы не смогли извлечь тело из воды.
Мероприятия по его подъёму продолжаются сегодня.
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Двойная трагедия под Солигорском. Водолаз пытался достать тело погибшего подводного охотника из Слуцка и сам погиб.
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