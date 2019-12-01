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В Бресте на стройке из-за падения с высоты погиб 25-летний монтажник
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 29 ноября в Бресте монтажник строительных сооружений упал с высоты более 10 метров.
Как
В результате падения рабочий получил смертельные травмы. Известно, что мужчина не использовал страховочный пояс, который был в наличии. Работал монтажник по договору субподряда.
Проводится проверка. Назначена судмедэкспертиза, изъята документация по охране труда.
На предыдущей неделе в Марьиной Горке на стройке погиб рабочий.
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Новости Беларуси. 29 ноября в Бресте монтажник строительных сооружений упал с высоты более 10 метров. Как сообщает УСК по Брестской области, 25-летний молодой...
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